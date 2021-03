Ausblick: Das Währungspaar EUR/USD könnte die Abwärtskorrektur seit Jahresbeginn mit dem Abprall am 200er EMA beendet haben.



Die Long-Szenarien: EUR/USD könne sich im Bereich von USD 1,191 stabilisieren und von hieraus weiter ansteigen. Die erste Zielmarke wäre dabei der 50er EMA im Bereich von USD 1,203. Hier verlaufe auch die vorherige Unterstützung, die nun zum Widerstandsbereich geworden sei. Könne EUR/USD hier nach oben durchbrechen, würde sich die Lage wieder langsam aufhellen und ein Anstieg bis zur gestrichelten Widerstandslinie bei USD 1,217 wahrscheinlich werden. Darüber würde dann das Verlaufshochbei USD 1,224 vom 25. Februar als nächste Anlaufmarke dienen.



Die Short-Szenarien: EUR/USD könne nicht nachhaltig über den 10er EMA nach oben ansteigen und rutsche wieder nach unten bis zum 200er EMA bei USD 1,184 ab. Breche das Währungspaar hier nach unten durch, würde sich die Lage langfristig eintrüben und ein Kursrückgang bis zur Unterstützung bei USD 1,169 zu erwarten sein. (19.03.2021/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Das Währungspaar EUR/USD befindet sich seit Jahresbeginn in einem Abwärtstrend und ist vom Verlaufshoch bei USD 1,234 am 06. Januar bis auf USD 1,183 am 09. März gefallen, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Und habe damit genau den wichtigen 200er EMA erreicht. Hier sei EUR/USD wieder nach oben abgeprallt und bewege sich aktuell im Bereich des 10er EMA im Tageschart seitwärts. Solange der 200er EMA bei aktuell USD 1,184 nicht unterschritten werde, befinde sich EUR/USD im großen Bild in einem Aufwärtstrend. Wobei die aktuelle Abwärtsbewegung im Wochenchart bisher ebenfalls nur als Abwärtskorrektur im übergeordneten Aufwärtstrend zusehen sei. Über dem 50er EMA sei von weiter steigenden Kursen auszugehen. Wobei die Überschneidung des 50er EMA über den 200er EMA im Wochenchart ebenfalls bullish zu werten sei.