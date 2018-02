Ausblick für heute:



Der EUR notiere heute Morgen im Bereich der 1,2395/1,2370 und damit über dem Niveau der Frühbörse von gestern Morgen.



Denkbar sei heute auf der Oberseite, dass der EUR versuchen könnte, sich zunächst über der 1,2390 zu etablieren. Gelinge dies, so könnte er dann versuchen, die 1,2402/04 und dann die 1,2415/17, bzw. die 1,2423/24 zu erreichen. In diesem Bereich könnten sich dann erneute Rücksetzer einstellen, bzw. die Aufwärtsbewegung könnte hier auch beendet sein. Werde das Level aber dynamisch und mit Momentum erreicht, so könnte der EUR dann das TH von gestern, bzw. im Nachgang dessen die 1,2447/49 erreichen. Laufe der EUR die 1,2447/49 an, so bestehe hier auch das Potenzial auf Rücksetzer. Werde der Bereich überschritten, so könnte der EUR die 1,2472/74 und dann die 1,2481/83 bzw. die 1,2492/94 erreichen.



Könne sich der EUR nicht über der 1,2390 festsetzen, so könnten sich Rücksetzer einstellen, die zunächst bis an die 1,2380/78, bis an die 1,2360/59 und dann an die 1,2351/49 gehen könnten. Würden die 1,2351/49 heute unterschritten, so kämen die 1,2342/40, die 1,2332/30 und dann das TT von gestern, bzw. 1,2318/17 und dann die 1,2311/09 als weitere Anlaufmarken in Betracht. Unter der 1,2311/09 wären die 1,2303/01, die 1,2289/87 und dann die 1,2278/76 weitere Anlaufziele.



Widerstände und Unterstützungen:



Das Währungspaar EUR/USD habe seine Widerstände heute bei 1,2437 als auch bei 1,2506/27/42. Weitere Widerstände würden sich bei 1,2664 als auch bei 1,2812 befinden.



Unterstützungen würden aktuell heute bei 1,2329 als auch bei 1,2276 verlaufen. Weitere Unterstützungen würden sich bei 1,2198/37 als auch bei 1,2043 finden.



Die Experten würden heute mit einem seitwärts/ abwärts gerichteten Markt rechnen. Diese Einschätzung sei immer in Bezug auf die Vorbörse zu sehen.



1,2424 (1,2449) bis 1,2351 (1,2311) sei die heute von den Experten erwartete Tagesrange. (07.02.2018/ac/a/m)







Stadtlohn (www.aktiencheck.de) - Der EUR/USD notierte gestern Morgen bei 1,2395/1,2350, so die Experten von "day-trading-live.de".Der EUR habe sich am Vormittag zunächst deutlicher erholen können. Er habe die 1,2400 angelaufen und diese auch überwinden, sich allerdings nicht über diesem Level festsetzen können. Es sei im Nachgang dessen zu Rücksetzer gekommen, die bis an die 1,2312 gegangen seien. Erst hier sei die dynamische Erholung an die 1,2400 gelungen, die aber nicht mehr habe überwunden werden können.Die Experten hätten in ihrem Setup auf der Oberseite erwartet, dass der EUR/USD mit dem Überwinden der 1,2415/17 weiter bis an den nächsten Anlaufbereich bei 1,2429/31 laufen könnte. Diese Bewegung habe sich eingestellt, das Anlaufziel sei leicht überschritten worden. Die Rücksetzer seien mit dem Unterschreiten der 1,2318/17 knapp an das nächste Anlaufziel bei 1,2311/09 gegangen. Diese Marke sei um 1 Pip verfehlt worden. Das Setup habe damit gut gepasst.TH: 1,2434 (Vortag: 1,2474)/ TT: 1,2312 (Vortag: 1,2383)/ Range: Pips 122 (Vortag: 91 Pips)Abgleich der Range: (erwartet/Ist) Hoch: 1,2417/1,2434/ Tief: 1,2317/1,2312Der EUR notiere nach wie vor unter der EMA20 im 4h Chart. Das bedeute nach wie vor, dass sich weitere Rücksetzer einstellen könnten. Erst wenn der EUR es schaffe, zwei grüne Kerzen über der EMA20 bei 1,2425 auszubilden, hätte er Potenzial, die 1,2500 bzw. das JH erneut anzulaufen. Solange das nicht der Fall sei, könnten weitere Rücksetzer anstehen, die auch unter die 1,23000 gehen könnten.