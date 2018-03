Ausblick für heute:



Der EUR notiere heute Morgen im Bereich der 1,2285/1,2265 und damit über dem Niveau der Frühbörse gestern Morgen.



Denkbar sei heute auf der Oberseite, dass der EUR versuchen könnte, sich zunächst über der 1,2260 zu etablieren. Gelinge dies, so könnte er dann versuchen, zunächst die 1,2272/74 und dann die 1,2283/85 anzulaufen. Bereits hier könnte es Probleme geben weiter zu kommen. Der EUR könnte auch mehrmals versuchen, dieses Level zu überwinden. Werde dieses Level aber mit Dynamik und Momentum erreicht, so könnte der EUR dann versuchen, die 1,2292/94 bzw. die 1,2302/04, die 1,2318/20 bzw. die 1,2333/35 zu erreichen. Sollte der EUR bis an diesen Bereich laufen, so könnten sich hier Rücksetzer einstellen, bzw. die Aufwärtsbewegung könnte hier auch beendet sein. Schaffe er es die 1,2333/35 zu überwinden, so könnte er dann versuchen, die 1,2345/47, die 1,2356/58, bzw. die 1,2365/67 zu erreichen.



Könne sich der EUR nicht über der 1,2260 festsetzen, so könnten sich Rücksetzer einstellen, die bis an die 1,2255/53, an die 1,2241/39 und dann weiter bis an die 1,2232/30 gehen könnten. Könne er sich in diesem Bereich nicht erholen, so könnte er dann bis die 1,2220/18, bis die 1,2209/07 und dann bis die 1,2198/96 zurücksetzen. Würden Erholungen im Bereich der 1,2198/96 aber fehlschlagen, so wären die 1,2185/83, das TT von gestern und dann die 1,2164/62/11, die 1,2151/49 und dann die 1,2138/36 die nächsten Anlaufziele.



Widerstände und Unterstützungen:



Das Währungspaar EUR/USD habe seine Widerstände heute bei 1,2274 als auch bei 1,2359. Weitere Widerstände würden sich bei 1,2410/80 als auch bei 1,2506/66 befinden.



Unterstützungen würden aktuell heute bei 1,2231 als auch bei 1,2198 verlaufen. Weitere Unterstützungen würden sich bei 1,2141 als auch bei 1,2043/11 finden.



Die Experten würden heute mit einem seitwärts/ aufwärts gerichteten Markt rechnen. Diese Einschätzung sei immer in Bezug auf die Vorbörse zu sehen.



1,2285 (1,2335) bis 1,2220 (1,2174) sei die heute von den Experten erwartete Tagesrange. (02.03.2018/ac/a/m)







Stadtlohn (www.aktiencheck.de) - Der EUR/USD notierte gestern Morgen bei 1,2200/1,2180, so die Experten von "day-trading-live.de".Der EUR habe im Handelsverlauf zunächst weiter zurückgesetzt und sich unter der 1,2200 etabliert. Er habe am späten Nachmittag sein TT bei 1,2154 formatiert. Von hier aus sei es dann zu einer Erholung an die 1,2205/10 und im späteren Handel nach einem kleineren Rücksetzer dann an die 1,2274 gekommen. Der EUR habe sich in diesem Dunstkreis festsetzen und im Rahmen des Frühhandels sogar noch etwas weiter steigen können.Die Experten hätten in ihrem Setup auf der Oberseite erwartet, dass der EUR mit dem Überschreiten der 1,2261/63 weiter bis an die 1,2272/74 laufen könnte. Diese Bewegung habe sich eingestellt, das Anlaufziel sei perfekt getroffen worden, das Setup habe damit gut gepasst. Die Rücksetzer seien mit dem Unterschreiten der 1,2169/67 ganz knapp unter das nächste Anlaufziel bei 1,2157/55 gegangen. Dieses Anlaufziel sei um 1 Pip unterschritten worden. Damit habe das Setup gestern gut gepasst.TH: 1,2274 (Vortag: 1,2234)/ TT: 1,2154 (Vortag: 1,2187)/ Range: Pips 120 (Vortag: 54 Pips)Abgleich der Range: (erwartet/Ist) Hoch: 1,2241/1,2274/ Tief: 1,2147/1,2154Der EUR habe sich gestern wieder über die EMA20 im 4h Chart schieben können, nachdem er die letzten Tage unter dieser Linie notiert habe. Er sei im Rahmen des Frühhandels an die 1,2285 gelaufen und habe die EMA50 berührt. Hier sei er abgewiesen worden. Denkbar sei, dass er sich heute zunächst zwischen der EMA 50 und EMA20 (im 4h Chart) bewegen könnte. Rutsche er wieder unter die EMA20, die aktuell bei 1,2230 verlaufe, und bilde er zwei rote Kerzen unter diesem Level aus, so wäre das ein Hinweis darauf, dass sich weitere Abgaben einstellen könnten. Gelinge es aber zwei grüne Kerzen über der 1,2285 auszubilden, so wäre eine weitere Erholung bis in den Bereich der 1,2330/40 denkbar.