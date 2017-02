Denkbar sei, dass der EUR heute versuchen könnte, sich über der 1,0610 zu etablieren und sich dort zu festzusetzen. Schaffe er dies, so könnte er im Nachgang dessen versuchen, die 1,0619/21 und dann die 1,0629/32 zu erreichen. Gelinge es dem EUR die 1,0632 zu überwinden, so könnte er im dann die 1,0641/43, die 1,0652/55 und dann die 1,0661/63 erreichen. An allen Marken könnten sich Rücksetzer einstellen. Gelinge es dem EUR heute den Ausbruch von gestern zu bestätigen, könnte sich wieder etwas Luft nach oben ergeben. Dazu wäre aber ein TS über der 1,0600 nötig.



Könne sich der EUR nicht über der 1,0610 halten, so könnten sich Rücksetzer einstellen, die zunächst bis 1,0595/92 und dann bis 1,0584/82 bzw. bis 1,0574/72 gehen könnten. Im Bereich der 1,0574/72 bestünden Chancen der Stabilisierung und der Erholung. Würden sich diese nicht einstellen, so könnten dann die 1,0556/54, die 1,0547/44 und die 1,0538/35 angelaufen werden. Die Experten würden heute nicht davon ausgehen, dass das TT von gestern heute erreicht und bestätigt werde.



Widerstände und Unterstützungen:



Das Währungspaar EUR/USD habe seine Widerstände heute bei 1,0727/52/96 als auch bei 1,0819/27/48/69. Weitere Widerstände würden sich bei 1,0904/36 als auch bei 1,0973 befinden.



Unterstützungen würden aktuell heute bei 1,0570 verlaufen. Weitere Unterstützungen würden sich bei 1,0545/10 als auch bei 1,0498/47/30 finden.



Die Experten würden heute mit einem seitwärts/ abwärts gerichteten Markt rechnen. Diese Einschätzung sei immer in Bezug auf die Vorbörse zu sehen.



1,0638 (1,0652) bis 1,0585 (1,0562) sei die heute von den Experten erwartete Tagesrange. (16.02.2017/ac/a/m)







