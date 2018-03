Linz (www.aktiencheck.de) - Nach dem Wahlausgang in Italien dürfte eine Regierungsbildung langwierig und schwierig werden, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.



Starken Zulauf hätten die Rechtspopulisten und Anti-EU-Partien gehabt. Diese hätten eine Lockerung der Sparpolitik in ihren Wahlprogrammen gehabt. Die regierenden Mitte-links Parteien hätten die Hälfte ihrer Wähler verloren. Der EUR/USD Kurs habe sich von den Tiefständen um 1,2270 Montag früh wieder bis auf 1,2360 erholen können. Heute dürfte sich an der Marktsituation wenig ändern und der EUR/USD sollte im Bereich 1,2250 bis 1,2360 bleiben. (06.03.2018/ac/a/m)







