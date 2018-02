Wien (www.aktiencheck.de) - Wie angekündigt haben wir unsere EUR/USD (ISIN: EU0009652759, WKN: 965275)-Prognose überarbeitet, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.



Sie würden nun für das Jahresende einen Wechselkurs von EUR/USD 1,30 statt wie bisher von EUR/USD 1,24 erwarten. 2019 dürfte der Euro weiter an Wert gewinnen.



Nachdem der Euro inzwischen etwas heiß gelaufen zu sein scheine, könnte es in nächster Zeit zu einer gewissen Konsolidierung kommen. Die Analysten der Raiffeisen Bank International AG seien aber überzeugt, dass sich der Euro in einer strukturellen Aufwertungsphase befinde und hätten sich daher entschlossen, für alle folgenden Quartale eine Aufwertung der Gemeinschaftswährung als Prognose auszuweisen. Dennoch seien sie sich selbstverständlich bewusst, dass es das eine oder andere Quartal geben werde, in dem es zu einer Gegenbewegung kommen und der Euro auf Quartalssicht um mehrere Cent nachgeben werde. Diese Gegenbewegungen in einem strukturellen Aufwärtstrend zu treffen sei aber quasi unmöglich. Sie würden daher auf den Versuch des Prognosefeintunings verzichten. Mögliche signifikante Rücksetzer des Euro würden sie aus diesem Grund als Möglichkeit ansehen, sich auf einen Horizont von sechs bis zwölf Monaten gegen eine weitere Euroaufwertung abzusichern. (06.02.2018/ac/a/m)





