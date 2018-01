Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Euro hat sich gegenüber dem US-Dollar im Dezember behaupten können, so die Analysten der DekaBank.EUR/USD habe am 12.01.2018 den Widerstand bei 1,2092 (High September 2017) durchbrechen können. Wochenschlusskurse oberhalb dieser Marke sollten den freundlichen Euro Eindruck weiter festigen. Nächste Widerstandszone liege zwischen 1,2370 und 1,2570. Unter dem derzeitigen Gesamteindruck sollten erst Schlusskurse unter 1,2000 das positive Euro Bild relativieren.Für den Euro erwarten die Analysten der DekaBank mit Blick auf die fundamentalen Faktoren gegenüber dem US-Dollar bis Ende 2018 eine leichte Abwertung. Sie würden mit einer weiterhin hohen Zinsdifferenz zwischen US-Treasuries und deutschen Bundesanleihen rechnen. Der US-Zinsvorsprung dürfte sich bei kurz- und mittelfristigen Staatsanleihen ausweiten und bei langfristigen Staatsanleihen überdurchschnittlich groß bleiben. Zudem seien die Wachstumsaussichten für die US-Wirtschaft günstiger als für Euroland. Grundsätzlich stützend für den Euro sei dagegen die von den Analysten prognostizierte Verfestigung des Aufschwungs in Euroland. In den USA habe die Notenbank 2015 das Anleihekaufprogramm beendet. Die US-Leitzinswende sei im Dezember 2015 erfolgt, während die Europäische Zentralbank frühestens 2019 die erste Leitzinserhöhung beim Einlagensatz vornehmen werde. Entsprechend werde die Geldpolitik den Euro noch für längere Zeit tendenziell belasten. (Ausgabe Januar/Februar 2018) (17.01.2018/ac/a/m)