Denkbar sei, dass der EUR heute versuchen könnte, sich über der 1,0520 USD zu stabilisieren. Schaffe er dies, so könnte er im Nachgang dessen versuchen, die 1,0525/28 USD und dann die 1,0536/39 USD anzulaufen. An beiden Marken könnten sich Rücksetzer einstellen. Schaffe es der EUR über die 1,0539 USD, so wären die nächsten Anlaufmarken bei 1,0546/49 USD und bei 1,0555/58 USD. Mit einem Überwinden der 1,0558 USD wäre dann der Weg an die 1,0564/67 USD und an die 1,0578/82 USD bzw. an die 1,0591/95 USD frei. Die Experten würden heute nicht davon ausgehen, dass es heute zu nachhaltigen Notierungen über der 1,0595 USD komme.



Könne sich der EUR sich nicht über der 1,0520 USD halten, so könnten sich Rücksetzer einstellen, die zunächst bis 1,0510/05 USD gehen könnten. Hier bestünden gute Chancen der Stabilisierung und der Erholung. Könne sich der EUR nicht über der 1,0505 USD halten, wäre mit weiteren Abgaben zu rechnen, die bis 1,0500/1,0495 USD und dann weiter bis 1,0482/80 USD gehen könnten. Gehe es unter die 1,0480 USD , könnten dann die 1,0474/71 USD und dann die 1,0465/62 USD angelaufen werden können.



Widerstände und Unterstützungen:



Das Währungspaar EUR/USD (ISIN: EU0009652759, WKN: 965275) habe seine Widerstände heute bei 1,0568/82 als auch bei 1,0634. Weitere Widerstände würden sich bei 1,0727 als auch bei 1,0827/48/69 befinden.



Unterstützungen würden aktuell heute bei 1,0392 verlaufen. Weitere Unterstützungen würden sich bei 1,0351 als auch bei 1,0295/13 finden.



Die Experten würden heute mit einem seitwärts gerichteten Markt rechnen. Diese Einschätzung sei immer in Bezug auf die Vorbörse zu sehen.



1,0558 (1,0595) bis 1,0505 (1,0480) sei die heute von den Experten erwartete Tagesrange. (02.01.2017/ac/a/m)





Stadtlohn (www.aktiencheck.de) - Der EUR konnte sich zwischen Weihnachten und Neujahr deutlicher erholen, so die Experten von "day-trading-live.de".Er schaffe es, sich über die UK seines AWK zu schieben und sich dort auch festzusetzen. In einigen dynamischen Aufwärtsimpulsen habe er es auch geschafft, sich über an und über die 1,0500 USD zu schieben und sich dort festzusetzen. Am Freitag der Vorwoche habe er sich in einer engen Box bewegt und sei erst zum Handelsschluss unter die 1,0550 USD gerutscht.TH: 1,0591 (Vortag: 1,0495)/ TT: 1,0441 (Vortag: 1,0388)/ Range: 87 Pips (Vortag: 50 Pips)Ausblick für heute: