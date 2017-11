Wien (www.aktiencheck.de) - EUR/USD bewegte sich in den letzten Tagen von 1,17 auf 1,19, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Einen weiteren Schub habe der Euro dann durch den neuerlichen Anstieg des ifo-Geschäftsklimaindexes auf ein Rekordniveau erhalten. Dies habe Zweifel daran genährt, ob die EZB tatschlich so lange eine so expansive Geldpolitik fahren werde wie zuletzt angekündigt. Der Markt zweifle also zum einen daran, dass die Notenbank, die weitere Zinsschritte in Aussicht stellt tatsächlich liefere (FED), während er andererseits daran zweifle, dass die Notenbank, die sage, sie werde noch sehr lange sehr expansiv bleiben, dies am Ende tatsächlich auch durchhalte (EZB).Die Analysten würden davon ausgehen, dass die Zweifel des Marktes am Ende in beiden Fällen größtenteils unberechtigt seien. EUR/USD dürfte daher erneut nicht nachhaltig über 1,20 klettern. Stattdessen sollte der USD in den nächsten Monaten vorübergehend nochmals etwas fester gehen. (28.11.2017/ac/a/m)