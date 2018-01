Der EUR notiere heute Morgen im Bereich der 1,2060/1,2040 und damit über dem Niveau der Frühbörse am gestern Morgen.



Denkbar sei heute auf der Oberseite, dass der EUR versuchen könnte, sich zunächst über der 1,2040 zu etablieren. Gelinge dies, so könnte er dann versuchen, die 1,2049/51 und dann die 1,2061/63 anzulaufen. Über der 1,2061/63 wäre das TH von gestern und dann die 1,2085/87 bzw. die 1,2092/94 bzw. die 1,2104/06 und die 1,2119/21 die nächsten Anlaufziele.



Könne sich der EUR nicht über der 1,2040 festsetzen, so könnten sich Rücksetzer einstellen, die zunächst bis an die 1,2025/23, an die 1,2011/09 und dann weiter bis an die 1,2002/1,1998 gehen könnten. Rutsche der EUR heute unter die 1,2002/1,1998, so wären die 1,1988/86, die 1,1977/75 und dann die 1,1966/64 bzw. die 1,1953/51 die weiteren Anlaufmarken.



Widerstände und Unterstützungen:



Das Währungspaar EUR/USD habe seine Widerstände heute bei 1,2046 als auch bei 1,2095. Weitere Widerstände würden sich bei 1,2155 als auch bei 1,2189 befinden.



Unterstützungen würden aktuell heute bei 1,1966/53/37/27/09 als auch bei 1,1898/79/02 verlaufen. Weitere Unterstützungen würden sich bei 1,1774/51/27/09 als auch bei 1,1686 finden.



Die Experten würden heute mit einem seitwärts/ abwärts gerichteten Markt rechnen. Diese Einschätzung sei immer in Bezug auf die Vorbörse zu sehen.



1,2080 (1,2106) bis 1,2023 (1,2002) sei die heute von den Experten erwartete Tagesrange. (03.01.2018/ac/a/m)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Stadtlohn (www.aktiencheck.de) - Der EUR/USD notierte am gestern Morgen bei 1,2000/1,2030, so die Experten von "day-trading-live.de".Der EUR habe sich bis zum Mittag weiter nach Norden schieben können Er habe bei 1,2080 sein TH markiert und von dort aus leicht zurückgesetzt, habe sich jedoch über der 1,2023 stabilisieren und wieder leicht erholen können, wobei diese Erholung nur knapp über die 1,2050 gegangen sei.Die Experten hätten in ihrem Setup auf der Oberseite erwartet, dass der EUR mit dem Überschreiten der 1,2061/63 weiter bis die 1,2078/82 laufen könnte. Diese Bewegung habe sich eingestellt, das Anlaufziel sei exakt getroffen worden. Die Rücksetzer seien nicht unter die 1,2020 gegangen, die unteren Anlaufziele seien damit nicht erreicht worden.TH: 1,2080 (Vortag: 1,2025)/ TT: 1,2023 (Vortag: 1,1945)/ Range: Pips 57 (Vortag: 80 Pips)Abgleich der Range: (erwartet/Ist) Hoch: 12092/1,2080/ Tief: 1,2008/1,2023Der EUR habe sich in der letzten Handelswoche deutlich erholen können, habe es aber nicht geschafft, das JH erneut zu erreichen. Das Chartbild sei aktuell bullisch zu interpretieren. Der EUR habe sich über der 1,2000 festsetzen können, was weitere Kurssteigerungen denkbar mache. Anlaufziel wäre zunächst das JH aus 2017 bei 1,2092, das gestern fast erreicht wurde. Sollte der EUR es schaffen, diese Marke zu erreichen, könnten sich hier Rücksetzer einstellen. Mit einem Überwinden der 1,2092 auf Tagesschlussbasis hätte der EUR dann die Möglichkeit weiter bis an die 1,2150 bzw. übergeordnet auch bis an die 1,2350/1,2400 zu steigen.Ausblick für heute: