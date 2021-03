Ausblick: Das Währungspaar EUR/USD befinde sich weiterhin klar im Abwärtstrend, aktuell aber in einer normalen Aufwärtskorrektur.



Die Short-Szenarien: EUR/USD könnte nun im Bereich des 10er EMA ein Verlaufshoch bilden und dann wieder nach unten abdrehen und dem Abwärtstrend weiter folgen. Die erste Anlaufmarke wäre erneut der 200er EMA, wo EUR/USD zuvor nach oben abgeprallt sei. Dem Abwärtstrend folgend sollte EUR/USD hier unter das Verlaufstief bei USD 1,183 fallen und damit auch den wichtigen 200er EMA aufgeben. Kurse unter dem 200er EMA würden auf langfristig eher nachgebende Notierungen hindeuten, daher könnte sich die Abwärtsdynamik unter dem 200er EMA beschleunigen.



Die Long-Szenarien: EUR/USD könne die Aufwärtsbewegung der Vortage fortsetzen und deutlich über den 10er EMA ansteigen. Die nächste Anlaufmarke wäre dann der 50er EMA bei USD 1,205. Gelinge den Bullen hier ein Durchbruch nach oben, wäre mit einem weiteren Hochlauf bis zum Widerstand bei USD 1,217 zu rechnen. Darüber könnten die Bullen erneut Kurs auf das Verlaufshoch bei USD 1,224 nehmen. (12.03.2021/ac/a/m)







