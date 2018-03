Linz (www.aktiencheck.de) - Die Türkische Lira (TRY) musste in den letzten Tagen abrupt Federn lassen und hat damit seit Jahresende bereits mehr als 5% zum Euro abgewertet, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.



Das Leistungsbilanzdefizit habe sich zuletzt - durch die steigenden Rohstoffpreise - ausgeweitet und die Kerninflation befinde sich mit derzeit 12% auf anhaltend hohem Niveau. Die Lira-Schwäche werde sich abermals in den Inflationsdaten widerspiegeln. Diese könnten die Währung zusätzlich belasten. Solange die Türkischen Notenbanker keine Anpassungen vornehmen würden, könne von weiter steigenden Notierungen in EUR/TRY ausgegangen werden. (21.03.2018/ac/a/m)





