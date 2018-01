Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Schwedische Krone (SEK) hat sich in den vergangenen Wochen gegenüber dem Euro leicht in Richtung 9,80 gefestigt, so die Analysten der DekaBank.



Die Riksbank habe im Dezember ihren Leitzinspfad unverändert gelassen, dafür aber das Anleihekaufprogramm nicht weiter ausgeweitet. Mit der Entscheidung, Reinvestitionen der in den kommenden Jahren auslaufenden Anleihen bereits ab Januar zu tätigen, habe sich die Bank allerdings auch für einen denkbar sanften Ausstieg aus der sehr expansiven Geldpolitik entschieden. Die jüngsten Makrodaten hätten ebenfalls wenig Stoff für eine stärkere Aufwertung der Krone geliefert. Der volatile Einzelhandel habe ein solides Bild für November geboten, aber der Einkaufsmanagerindex für das Verarbeitende Gewerbe für Dezember habe enttäuscht, wenngleich auf hohem Niveau. Die Wachstumsaussichten für dieses Jahr würden dennoch weit über dem EU-Durchschnitt bleiben. Daher dürfte die Riksbank Mitte dieses Jahres erstmals seit sieben Jahren wieder die Leitzinsen anheben. (Ausgabe Januar/Februar 2018) (17.01.2018/ac/a/m)







Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "GeVestor täglich" unseres Partners GeVestor zu.



Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "Investors Daily" unseres Partners FID Verlag zu.