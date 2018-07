Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Bank of Japan (BoJ) wird gestrigen Medienberichten zufolge, die sich wiederum teilweise auf so genannte Quellen aus der Zentralbank berufen, ihre Inflationsprognosen bei ihrer kommenden Sitzung am 30./31. Juli senken, berichtet die Deutsche Bank AG in einer aktuellen Ausgabe " MÄRKTE am Morgen ".Und zwar sollten die Vorhersagen für das laufende Fiskaljahr von 1,3 (im April) auf 1,0 Prozent und für das Fiskaljahr 2019 von 1,8 auf 1,5 Prozent zurückgenommen werden. Diese Nachricht sei insofern nicht überraschend, als die BoJ bereits bei ihrer April-Sitzung den Zeithorizont, innerhalb dessen sie ihr Inflationsziel von 2 Prozent habe erreichen wollen, aufgegeben habe. Und so bewege sich der Euro gegenüber dem Yen weiterhin unspektakulär in seiner Konsolidierungszone zwischen 126,60 und 130,40 EUR/JPY . (04.07.2018/ac/a/m)