Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Ein weiteres Mitglied des Lenkungsrates der Bank of Japan, Takako Masai, hat sich gestern zu Wort gemeldet und zeigte sich (wenig überraschend) wie bereits ihre Kollegen zuvor optimistisch, dass das Aufwärts-Momentum bei den Konsumentenpreisen in Japan immer noch intakt sei, berichtet die Deutsche Bank AG in einer aktuellen Ausgabe " MÄRKTE am Morgen ".Wohlwissend, dass der Zeithorizont für das Erreichen des Inflationsziels bei der vergangenen BoJ-Sitzung entfernt worden sei. Obwohl Masai damit voll und ganz auf Linie von BoJ-Chef Koruda liege, habe sich der Yen etwas abgeschwächt, aber der Euro bleibe in seiner Konsolidierung zwischen 126,60 und 130,40 (ISIN: EU0009652627, WKN: 965262). (06.07.2018/ac/a/m)