Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Nach Wochen des Stillstands scheint wieder Bewegung in die Brexit-Verhandlungen gekommen zu sein, die Analysten der DekaBank.EUR/GBP ( ISIN EU0009653088 WKN 965308 ) sei aus dem jüngsten Aufwärtstrend, in südliche Richtung, ausgebrochen und das Britische Pfund habe sich deutlich stabilisieren können (0,8910 auf 0,8723). Aufgrund der schnellen und deutlichen Bewegung sei eine technische Gegenbewegung z.G. des Euro (0,8840-50) nicht ausgeschlossen. Tendenziell würden der Möglichkeit einer weiteren GBP Stabilisierung (0,8600) gute Chancen eingeräumt.Das Ende der Brexit-Verhandlungen über das Austrittsabkommen stehe bevor. Sollte ein Deal zustande kommen, dürfte dies das Britische Pfund nochmals deutlich unterstützen. In diesem Fall sollte auch die Bank of England, wie erwartet, im kommenden Jahr ihre Zinsanhebungen fortsetzen. Anhaltende Unsicherheit über die zukünftigen Handelsbeziehungen und die nicht zuletzt durch den Brexit moderaten Wachstumsaussichten würden aber das Aufwertungspotenzial begrenzen und dürften eine Rückkehr zu den Niveaus vor dem Referendum von unterhalb der 0,80 EUR/GBP-Marke erschweren. Nur ein harter, ungeordneter Brexit sollte eine deutliche Abwertung Richtung Parität gegenüber dem Euro nach sich ziehen. (Ausgabe Oktober / November 2018) (17.10.2018/ac/a/m)