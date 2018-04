Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Arbeitsmarktbericht des Nationalen Statistikamts ONS kann durchaus als durchwachsen bezeichnet werden, so die Analysten der Deutschen Bank im Kommentar zum EUR/GBP Zwar sei die Arbeitslosenquote (ILO) mit 4,2 Prozent im 3-Monatsdurchschnitt per Februar etwas niedriger als erwartet ausgefallen, während die Anträge auf Arbeitslosenhilfe im März über den Prognosen gelegen hätten. Indes: Die durchschnittlichen Wochenlöhne seien im Jahresvergleich mit einem Plus von 2,8 Prozent hinter den Erwartungen der Ökonomen (Median +3,0 Prozent) zurückgeblieben. Auch wenn die Bank of England (BoE) zuletzt signalisiert habe, steigender Lohndruck sei Voraussetzung für eine Zinserhöhung, dürfte sich an den Erwartungen für einen weiteren Zinsschritt der BoE im Mai nichts geändert haben. Allerdings werde es wohl (wie von den Analysten immer wieder betont), gerade auch wegen der jüngsten Lohndaten, der einzige Schritt für dieses Jahr bleiben.Unterdessen hänge der Euro per saldo immer noch vor seinem Nachfrageniveau bei 0,8625/30. Darunter würde sich der kurzfristige Abwärtstrend wie gehabt zwischen 0,8500 und 0,8690 beschleunigen - eine Stabilisierung wäre erst oberhalb von 0,8760 möglich. (18.04.2018/ac/a/m)