Dafür, dass am Freitag in Großbritannien weder ökonomische Daten noch relevante Brexit-Statements veröffentlicht wurden, war das Pfund reichlich in Bewegung, berichten die Analysten der Deutschen Bank im Kommentar zum EUR/GBP Es habe den Euro auf den tiefsten Kurs gedrückt, der seit seinem Abschwung Mitte März verzeichnet worden sei. Diese Entwicklung deute zwar nicht auf substanzielle Schwäche hin, spiegele aber die Enttäuschung zahlreicher Händler wider, die zu Monatsbeginn auf eine stärkere Aufwärtskorrektur gehofft hätten. Der Euro dürfte demnach weiter in seiner 300 Stellen breiten März-Handelsspanne (0,8665 bis 0,8965) verharren. Daran dürfte wohl auch der heute zur Veröffentlichung anstehende Halifax Immobilienpreisindex nicht viel ändern. Sollte die Gemeinschaftswährung dennoch aus besagter Spanne nach unten herausrutschen, stünde abfedernde Nachfrage vermutlich bei 0,8625/30 bereit.