Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Wenn das Unterschreiten wichtiger Haltezonen keinen großen Verkaufsdruck mehr nach sich zieht, dann sollten Anleger sehr hellhörig werden, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Genau diese Ausgangslage liege derzeit beim Währungspaar EUR/GBP vor. So habe das Abgleiten unter die Haltezone aus den verschiedenen Tiefs zwischen 0,8687 GBP und 0,8618 GBP kein großes Abwärtsmomentum mehr ausgelöst. Damit sei der langfristige gleitende Durchschnitt der letzten 200 Wochen (akt. bei 0,8449 GBP) keiner ernsthaften Belastungsprobe unterzogen worden. Vielmehr würden die jüngsten beiden Verlaufstiefs bei 0,8469/0,8488 GBP aktuell die Chance auf die Ausprägung eines kleinen Doppelbodens bieten. Ein nachhaltiger Spurt über das Märzhoch bei 0,8722 GBP würde die untere Umkehr abschließen und ein kalkulatorisches Anschlusspotenzial von rund 0,025 GBP eröffnen. Dank dieses Kurspotenzials dürften selbst die Hochs von 2018 und 2019 bei gut 0,90 GBP wieder in Schlagdistanz rücken. Indikatorenseitig werde dieses Szenario durch die Bodenbildung im Verlauf des RSI bzw. das frische Kaufsignal seitens des MACD unterstützt. Als Absicherung auf der Unterseite sei das o. g. Tief vom April 2018 bei 0,8618 GBP prädestiniert. (17.05.2019/ac/a/m)



