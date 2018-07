Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Man muss die Vorgehensweise von US-Präsident Donald Trump nicht unbedingt mögen, so die Deutsche Bank AG in einer aktuellen Ausgabe " MÄRKTE am Morgen ".Eines müsse man ihm aber lassen: Er habe ein gutes Timing. Gerade jetzt nach Großbritannien zu reisen, nachdem zwei prominente Regierungsmitglieder von ihren Ämtern zurückgetreten seien und damit für reichlich Aufruhr gesorgt hätten, spiele ihm gewiss in die Hände. Laut Aussagen von Premierministerin Theresa May hätten sich das Vereinigte Königreich und die USA darauf geeinigt, ein gemeinsames Freihandelsabkommen anzustreben. Trump habe Mays geschwächte innenpolitische Position hierbei sicherlich für sich verwerten können. Zumindest habe May keine Anstalten gemacht, Trumps Verbalattacke aus dem "Sun"-Interview zu kommentieren. Solides Selbstbewusstsein sehe sicherlich anders aus.Sterling-Händler hätten sich im Großen und Ganzem zurückgehalten, sodass sich der Euro ISIN: EU0009653088, WKN: 965308) auch weiterhin innerhalb seines schwach ausgeprägten Aufwärtstrends zwischen 0,8780 und 0,8955 bewege. (16.07.2018/ac/a/m)