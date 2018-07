Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Diskussion um das sogenannte britische "White Paper" ist gestern abgeflaut, so die Deutsche Bank AG in einer aktuellen Ausgabe " MÄRKTE am Morgen ".Erst als die britischen Einzelhandelsumsätze für Juni mit -0,5 Prozent gegenüber dem Vormonat deutlich schwächer als erwartet (+0,2 Prozent) ausgefallen seien, sei Sterling vor allen Dingen gegenüber dem Dollar unter Druck geraten. Allerdings hätten Kommentatoren darauf verwiesen, dass die Daten gar nicht so schlecht gewesen wären, denn über das komplette zweite Quartal betrachtet seien die Einzelhandelsumsätze um 2,1 Prozent gestiegen und damit so stark wie zuletzt im ersten Quartal 2004. Vor allen Dingen sei die gestrige Zahl im Lichte der durch die königliche Hochzeit im Mai einmalig aufgeblähten Umsätze zu betrachten. Eine Sichtweise, die schon ein wenig erstaune, denn den "Hochzeits-Effekt" dürften die Ökonomen bei ihren Vorhersagen ganz sicher nicht übersehen haben.Der Euro (ISIN: EU0009653088, WKN: 965308) habe sich unterdessen im Rahmen seines kurzfristigen Aufwärtstrends zwischen 0,8795 und 0,8970 weiter befestigt. (20.07.2018/ac/a/m)