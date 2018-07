Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Theresa May hat sich am Dienstag bei der Abstimmung zum Brexit-Handelsgesetz im Unterhaus nur mit einem Vorsprung von sechs Stimmen und sich also nur knapp gegen parteiinterne Rebellen - dieses Mal auf Seiten der pro-europäischen Tory Abgeordneten - durchsetzen können, so die Deutsche Bank AG in einer aktuellen Ausgabe " MÄRKTE am Morgen ".Und auch nur, so einem Bericht der britischen "Times" zufolge, weil sie ihren Widersachern mit Neuwahlen gedroht habe. Eine Karte, die man nicht allzu oft spielen könne, dürften sich Sterling-Händler gestern gedacht haben. Aber nicht nur deswegen sei das Britische Pfund unter Druck geraten. Denn die Konsumentenpreisinflation sei (neben anderen Preis-Indices) hinter den Erwartungen der Ökonomen weitgehend zurückgeblieben, wobei die Kernrate im Juni sogar unter das Inflationsziel der Bank of England von 2 Prozent gefallen sei. Dennoch würden viele Akteure davon ausgehen, dass sich die BoE bei ihrer Sitzung Anfang August nicht davon abhalten lasse, die Zinsen um 25 Basispunkte zu erhöhen. Die implizite Wahrscheinlichkeit für diesen Schritt sei nämlich lediglich von 80 zu Anfang dieser Woche auf zuletzt 69 Prozent (vgl. Reuters) gefallen. Unterdessen habe sich der Euro (ISIN: EU0009653088, WKN: 965308) im Rahmen seines immer noch nicht gerade dynamischen kurzfristigen Aufwärtstrends zwischen 0,8790 und 0,8970 weiter befestigt. (19.07.2018/ac/a/m)