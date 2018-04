Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der im März mit einem Plus von 1,5 Prozent gegenüber dem Vormonat wesentlich stärker als erwartet (+0,1 Prozent) ausgefallene Halifax-Immobilienpreisindex konnte gestern Pfund Sterling zunächst etwas Auftrieb geben, so die Analysten der Deutschen Bank im Kommentar zum EUR/GBP Denn viele Akteure sähen in dieser Entwicklung ein weiteres Argument für eine erneute Zinserhöhung bei der Sitzung der Bank of England im Mai. Da der Devisenhandel jedoch gestern per Saldo mehr durch Euro-Stärke als durch US-Dollar-Schwäche beeinflusst worden sei, habe Sterling im weiteren Verlauf die anfänglichen kleinen Gewinne wieder abgeben müssen. Am Ende sei der Euro auch in seiner breiten Handelsspanne des Vormonats (0,8665 bis 0,8965) verblieben, an deren Unterseite mit hoher Wahrscheinlichkeit zusätzliche Nachfrage bei 0,8625/30 bereitstünde. (10.04.2018/ac/a/m)