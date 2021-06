Paris (www.aktiencheck.de) - Wieder bergab. Nach einer kurzen Erholungsphase hat der Euro im Vergleich zum Britischen Pfund nun seit einigen Wochen wieder das Nachsehen, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".



Neben den Impferfolgen im Königreich und den angekündigten Öffnungen würden auch gute Konjunkturdaten für das Pfund sprechen: So sei etwa zuletzt das Bruttoinlandsprodukt auf Monatssicht in Großbritannien um 2,3 Prozent gestiegen. Dass die Wirtschaftsentwicklung in Großbritannien vom Brexit kaum gestört werde, dafür würden auch die Inflationsdaten und die Einkommenssituation sprechen. Es habe fast den Anschein, als wären der Brexit und die damit verbundenen Probleme um den Jahreswechsel überbewertet worden.



Dies bedeute nun aber nicht, dass das Pfund weiterhin definitiv Boden gutmachen werde. Blicke man auf den Kursverlauf der beiden Währungen, so könnte der Höhenflug des Pfunds schon bald ein Ende finden - aktuell befinde sich der Kurs am unteren Ende des seit 2017 intakten Seitwärtstrends. Da auch in der Eurozone - zumindest leichte - Zinsfantasie herrsche, könnte das Pendel in den nächsten Monaten wieder stärker in Richtung der europäischen Gemeinschaftswährung ausschlagen. Wichtig sei es in diesem Zusammenhang, die Notenbanken im Blick zu haben. Auch der erfreuliche Impffortschritt in Europa spreche dafür, dass der Euro im Vergleich zur britischen Währung wieder ein wenig freundlicher tendieren könnte.

