Hannover (www.aktiencheck.de) - Premierministerin May war von Brexiteers aus den eigenen Reihen scharf dafür kritisiert worden, dass sie angeblich den "Brino" (Brexit in name only) plane, so die Analysten der Nord LB im Kommentar zum EUR/GBP Nun habe sie sich eilig bemüht, ein Verhandlungsergebnis nahe am Binnenmarkt a prori auszuschließen. Das Pfund habe mit merklichen Kursverlusten reagiert. Die Anmerkung des EU-Chefunterhändlers Barnier, die Verständigung auf einen Übergangszeitraum sei keineswegs erreicht, habe die Inselwährung weiter unter Druck gesetzt. Die Analysten würden das Pfund gegenüber dem Euro vorerst bei 0,90 GBP sehen, solange diese Unsicherheiten anhalten würden. (07.02.2018/ac/a/m)