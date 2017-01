Linz (www.aktiencheck.de) - Planmäßig sollte die Kursuntergrenze bei EUR/CZK (Tschechische Krone) noch zumindest bis Mitte des Jahres gehalten werden, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.



In Anbetracht aufkommender Inflation in der Eurozone würden sich jetzt Spekulationen mehren, wonach auch die EUR/CZK-Kursuntergrenze früher als gedacht aufgegeben werden könnte. Stelle sich jedoch die Frage, wie nachhaltig ein Inflationsanstieg überhaupt sei, denn wirklich relevant wäre insbesondere die Kernrate und diese sei nicht Ölpreisgetrieben (wie ein Gutteil des aktuellen Auftriebes). Die tschechische Notenbank jedenfalls habe bereits darauf hingewiesen, dass der Inflationsanstieg auch nachhaltig sein müsse. Nichtsdestotrotz, für Kronen-Käufer dürfte sich die Ausgangsposition zu heute noch kaum bessern, denn ein Anstieg bei EUR/CZK (sprich ein Anheben der Kursuntergrenze) sei kaum realistisch. Die Tages-Range bleibe bis auf weiteres eng an der 27,000-Marke (heute: 27,000 bis 27,060). (10.01.2017/ac/a/m)







