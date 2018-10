Wien (www.aktiencheck.de) - Die Marktteilnehmer dürften sich allmählich an den höheren Risikolevel gewöhnen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI) im Kommentar zu EUR/CHF (ISIN: EU0009654078, WKN: 965407).



Trotz tagtäglichen Meldungen zum Handelskonflikt, zur italienischen Budgetdiskussion oder zum Brexit-Thema habe die Eidgenössische Währung zum EUR in den letzten Wochen abwerten können. Dennoch sei Vorsicht angesagt; der weltweite Risikococktail berge genügend Ingredienzen, um die Investoren wieder in den sicheren Hafen zu treiben. Mehr als eine Seitwärtsbewegung zwischen 1,12 und 1,15 sollte sich daher für den EUR/CHF-Kurs auf absehbare Zeit nicht ausgehen. Grundsätzlich frankenstärkend wäre auch der Umstand, dass der Schweizer Wirtschaftsmotor zu Zeit gut laufe. Die letzte KOF Umfrage bestätige ein starkes BIP-Wachstum von 3% auch in der zweiten Jahreshälfte. Ob der Franken im nächsten Jahr nachhaltiger abwerten werde, dürfte von der EZB bestimmt werden. Der erste Zinsschritt nach oben werde für den Franken ein nachhaltigeres Abwertungsfenster öffnen. Voraussetzung hierfür wäre aber ein späteres Nachziehen der SNB, was auch unserem Basisszenario entspricht, so die Analysten der RBI. Die würde aber dann auch bedeuten, dass der Franken wieder unter Aufwertungsdruck käme. (16.10.2018/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.