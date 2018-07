Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der EUR/CHF-Kurs (ISIN: EU0009654078, WKN: 965407) sank nur temporär und notiert mittlerweile wieder über 1,16, so die Analysten der Helaba.



Die Schweizer Notenbank habe ihre langfristige Inflationsprojektion reduziert. Eine Zinswende liege wohl in noch weiterer Ferne als bei der EZB. Dabei wachse die Schweizer Wirtschaft recht kräftig, die Inflation sei erneut gestiegen. Der Renditenachteil des Frankens gegenüber dem Euro sei hingegen jüngst gesunken. Politische Unsicherheiten insbesondere in der EU würden ebenso die Schweizer Währung stützen. Der EUR/CHF-Kurs dürfte im Bereich von 1,15 bis 1,17 schwanken.

(11.07.2018/ac/a/m)



