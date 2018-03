Wien (www.aktiencheck.de) - EUR/CHF (ISIN: EU0009654078, WKN: 965407) war seit Wochen bei 1,15 festgezurrt, konnte aber zuletzt ein wenig zulegen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.



Die Datenlage zeige sich im Rahmen der Erwartungen: Die Stimmung in der Industrie habe sich im Februar aufgehellt. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) sei gegenüber dem Vormonat angestiegen und liege nun bei 65,5 Punkten. Auch das Konjunkturbarometer des Prognoseinstituts KOF habe sich im Februar leicht verbessert. Die BIP-Daten für das vierte Quartal hätten eine überdurchschnittliche Wachstumsrate von 0,6% gegenüber dem Vorquartal aufgewiesen. Halte der Trend an, dürfte die SNB (Schweizerische Nationalbank) unmittelbar nach der EZB mit einer Zinsnormalisierung beginnen.



Bei Interventionen am Devisenmarkt würden sich die Schweizerischen Währungshüter laut veröffentlichter Sichteinlagen indessen zurückhalten. Die Sichteinlagen würden als Indiz dafür gelten, ob die SNB am Devisenmarkt eingreife, um den Franken gegenüber dem Euro zu schwächen. Dennoch dürfte der Franken im Laufe dieses Jahres schwächer tendieren. Der von den Analysten der Raiffeisen Bank International AG erwartete Abwärtungstrend dürfte aber im kommenden Jahr gebrochen werden. Spätestens mit der ersten Zinsanhebung in der Schweiz im Jahr 2019 sollte der Franken zum EUR beginnen aufzuwerten. (06.03.2018/ac/a/m)





Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "GeVestor täglich" unseres Partners GeVestor zu.



Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "Investors Daily" unseres Partners FID Verlag zu.