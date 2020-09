Ausblick: Der EURO STOXX 50 dürfte mittelfristig weiter Federn lassen, solange der 200er EMA im Wochenchart nicht zurückerobert werden könne.



Die Short-Szenarien: Der EURO STOXX 50 sei durch den Coronavirus-Crash strategisch angeschlagen. Daran ändere bisher auch die starke Erholung der Vormonate nichts, die einen nachhaltigen Durchbruch nach oben verfehlt habe. Solange der Index im Tageschart nun unter dem 50er EMA verbleibe, sei in einer neuen Abwärtswelle mit einem Ausbruch aus dem monatelangen Seitwärtskanal und einer Unterschreitung des Verlaufstiefs vom 25. September bei 3.096 Punkten zu rechnen.



Die Long-Szenarien: Der EURO STOXX 50 könne sich im Seitwärtskanal im Tageschart halten und die untere Begrenzung bei 3.140 Punkten verteidigen. Gelinge dann auch einer Eroberung des 50er EMA, wäre mit einem weiteren Hochlauf der Bullen bis zunächst zur oberen Begrenzung im Seitwärtskanal bei 3.400 Punkten zu rechnen. Aber erst bei einem Ausbruch nach oben aus dem Seitwärtskanal im Tageschart bei 3.400 Punkten wäre ein weiterer nachhaltiger Kursanstieg möglich, wobei die erste Anlaufmarke der Bullen dann das Verlaufshoch vom 21. Juli bei 3.450 Punkten wäre. (30.09.2020/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der EURO STOXX 50 verläuft im großen Bild im Fünf-Jahreschart seitwärts, weitgehend in einer Spanne von 2.900 Punkten auf der Unterseite bis 3.860 Punkte auf der Oberseite, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Seit dem Verlaufshoch bei 3.846 Punkten im Februar sei der Index im Zuge des Coronacrashs deutlich in die Tiefe gekracht und habe im März ein Verlaufstief bei 2.276 Punkten erreicht. Dabei sei auch der wichtige 200er EMA im Wochenchart nach unten durchschlagen worden, der dem Index in den Vorjahren immer wieder eine gute Unterstützung geboten habe. Mit dem Durchbruch nach unten habe sich der EMA200 von einer Unterstützung zum Widerstand auf der Oberseite umgewandelt. Die Aufwärtskorrektur nach dem Coronacrash sei bisher genau im Bereich dieser Trendlinie ausgelaufen. Der Index sei wieder nach unten abgeprallt.