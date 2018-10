Ausblick: Die erhöhte Aufwärtsdynamik der Erholung biete die Chance, diese auch kurzfristig noch auszudehnen. Sollte jedoch die 3.162 Punkte-Marke nicht mehr gehalten werden, werde der Weg nach unten mittelfristig relativ frei.



Die Long-Szenarien: Oberhalb der 3.260 Punkte-Marke könnte der Index die Erholung nochmals deutlich ausdehnen, was auch einen Anstieg zur Hürde bei 3.341 Punkten ermöglichen könnte. Bereits ab 3.420 Punkten beginne mit dem sich nähernden Abwärtstrend eine Widerstandszone, welche nachhaltig aufhalten dürfte. Erst oberhalb der 3.500 Punkte-Marke werde das Chartbild wieder freier, sodass mit einem Zwischenziel an der 3.537 Punkte-Marke auch die 3.607 Punkte-Marke getestet werden könnte.



Die Short-Szenarien: Komme der Kaufdruck im Bereich der 3.260 Punkte-Marke zum Erliegen, wäre dies als bearisher Rücklauf zu sehen, was schnell wieder bis zur 3.162 Punkte-Marke führen könnte. Darunter trübe sich das Chartbild weiter ein, was Abgaben bis 3.000 Punkte ermöglichen dürfte. (17.10.2018/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der EURO STOXX 50-Index bewegte sich in den vergangenen Monaten ab Mai 2018 stabil abwärts, nachdem bei 3.607 Punkten eine Zwischenerholung beendet wurde, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Die Notierungen seien daraufhin bis zur 3.341 Punkte-Marke zurückgefallen, um davon ausgehend eine Gegenbewegung auszubilden. Bereits ausgehend von 3.537 Punkten habe wieder die Verkäuferseite übernommen, was im September bis knapp über die bei 3.260 Punkten liegende Unterstützung geführt habe. Diese sei in den Vorwochen nach unten durchbrochen worden und die langfristig wichtige Unterstützung bei 3.162 Punkten fast erreicht. Darüber gelinge eine Gegenbewegung.