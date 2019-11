ParisDüsseldorf (www.aktiencheck.de) - "Im x-ten Anlauf erfolgreich?", titelten die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt am 14. Oktober in Bezug auf den EURO STOXX 50® Mittlerweile hätten die europäischen "blue chips" den seit Anfang des Jahrtausends dominierenden Abwärtstrend (akt. bei 3.352 Punkten) tatsächlich zu den Akten gelegt. Gleichzeitig sei auch der Bruch des Abwärtstrends seit Ende 2017 (akt. bei 3.458 Punkten) gelungen. In der Konsequenz könne die seinerzeit aufgeworfene Frage aktuell mit "ja" beantwortet werden. Da auch der MACD freundlich zu interpretieren sei, würden die Bullen derzeit am längeren Hebel sitzen. Die nächsten Zielmarken würden dabei das Jahreshoch von 2017 bei 3.708 Punkten bzw. das Mehrjahreshoch vom April 2015 bei 3.836 Punkten abstecken. Besonders dem zuerst genannten Level würden die Analysten eine hohe Relevanz zumessen. Schließlich könne die gesamte Kursentwicklung seit August 2016 als klassische Tradingrange interpretiert werden. Ein Spurt über die Marke von 3.708 Punkten würde diese Schiebezone nach oben auflösen und somit für ein weiteres Proargument sorgen. Ein erfolgreicher Befreiungsschlag liefere einen Fingerzeig in Sachen neues Mehrjahreshoch (über 3.836 Punkten). Um diese Perspektive nicht aus den Augen zu verlieren, sollte in Zukunft die Marke von 3.350 Punkten nicht mehr unterschritten werden. (12.11.2019/ac/a/m)