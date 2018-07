Ausblick: Ohne klare Tendenz einer Bodenbildung bestehe nach wie vor die Möglichkeit, die Korrektur innerhalb der Handelsspanne der Vormonate weiter auszudehnen. Alternativ könnte die alte Unterstützung bei 3.363 Punkten kurzfristig stabilisieren.



Die Short-Szenarien: Würden sich auch Anschlussverkäufe unterhalb der 3.340 Punkte-Marke zeigen, könnte es relativ direkt weitergehen bis zum Tief der vergangenen Monate bei 3.260 Punkten. Auf dieser wichtigen und mehrfach bestätigten Unterstützung biete sich die Möglichkeit einer Erholung. Sollte der Index auf neue mittelfristige Tiefs fallen, dürfte die zweite große Abwärtswelle bis zur 3.162 Punkte-Marke ausgedehnt werden. Hier sollte sich zeigen, ob die Bodenbildung der vergangenen Jahre bestätigt werde.



Die Long-Szenarien: Ausgehend von der 3.391 Punkte-Marke biete sich die Chance auf einen Anstieg bis zur 3.464 Punkte-Marke. Bullish werde es aber vor allem bei einem Ausbruch über die 3.490 Punkte-Marke, was auch über den kurzfristigen Abwärtstrend führen würde. In diesem Fall könnte die Rally bis zur 3.588 Punkte-Marke erneut fortgesetzt werden, mittelfristig wäre auch ein Anstieg zur 3.688 Punkte-Marke nicht auszuschließen. (04.07.2018/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Bereits seit Mai 2017 befindet sich der EURO STOXX 50-Index in einer Seitwärtsbewegung, nachdem bei 3.688 Punkten ein Verlaufshoch ausgebildet wurde, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht..Daran sei der Wert mehrfach gescheitert, um im Februar 2018 eine scharfe und schnelle Zwischenkorrektur bis zur Marke von 3.260 Punkten zu absolvieren. Die sich anschließende Erholung habe den Kursverlauf bis zur 3.490 Punkte-Marke geführt, unter welcher der Index einen Doppelboden habe ausbilden können. Nach einem schnellen Anstieg zur Hürde bei 3.588 Punkten sei der Kaufdruck aber wieder zum Erliegen gekommen, sodass ab Mitte Mai eine weitere Korrekturbewegung begonnen habe. In einer direkten Bewegung sei der EURO STOXX unter die Ausbruchszone des Doppelbodens zurückgegangen und habe sich erst bei 3.391 Punkten fangen können. Eine Rückeroberung der 3.490 Punkte-Marke sei in den Vorwochen angelaufen, habe sich jedoch nicht durchgesetzt. So sei der Kursverlauf zuletzt nochmals klar abgerutscht und habe um das Zwischentief bei 3.391 Punkten gependelt.