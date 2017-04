Bild: ETF als Chance für Langzeitsparer. Bildquelle: Imilian - 559906393 / Shutterstock.com

Statistik: Das ETF-Anlagevolumen von Privatanlegern in Deutschland ist seit Januar 2009 bis 2016 stetig auf 9,2 Milliarden Euro angewachsen. Quelle: www.brokervergleich.de.

sie sind preisgünstig

sie sind flexibel

sie sind transparent, weil die Zusammenstellung des Indexes stets bekannt ist

und vielleicht das Wichtigste: Sie sind diversifiziert

Welche Vorteile sich ergeben können



Bei einem Indexfond bzw. ETF lässt sich auf diese Weise schon mit einer geringen monatlichen Einzahlung eine große Bandbreite an Unternehmensinvestitionen abdecken. Diversifizierung ist für Anleger und deren Vermögenswachstum enorm wichtig. Darüber hinaus kann die monatlich festgelegte Sparsumme auch angepasst werden, sollte es dem Anleger für eine Weile finanziell nicht ganz so gut gehen.



Was ist der Unterschied zum klassischen Investmentfond?



Bei einem klassischen Investmentfond wird von der Kapitalgesellschaft zuvor festgelegt, wo der Anlageschwerpunkt liegen soll. Hier geht es z.B. darum, ob die Gelder in bereits erfolgreiche Firmen investiert werden soll, oder in Unternehmen, die noch im Wachsen begriffen sind. Innerhalb dieser Vorgaben und Einschränkungen hat der Fondsmanager das Ziel, in die vielversprechendsten Unternehmen zu investieren und den Fondsgewinn zu erhöhen. Allerdings schaffen es nur wenige Fonds, den jeweiligen Index zu schlagen.



Wer ETF-Sparpläne anbietet



ETF-Sparpläne sind im Grunde bei allen Finanzinstitutionen von freien Finanzbetrieben über Online-Broker, Sparkassen, Banken bis hin zu Fondsdepotbanken zu bekommen. Der Cost Average-Effekt kommt auch Anlegern von ETFs zugute, denn bei niedrigen Kursen kann in mehrere Unternehmen investiert werden. Auf diese Weise muss der Anleger auch bei Kursschwankungen nicht nervös werden , denn diese können sich sogar vorteilhaft auf das eigene Portfolio auswirken. Insbesondere Langzeitanleger sind hier klar im Vorteil.



Tabelle: Mittlerweile gibt es auch mit geringen Investitionen die Möglichkeit, eine große Bandbreite an deutschen, europäischen und internationalen Märkten abzudecken und auf diese Weise zu diversifizieren.



Wie sollte man ein ETF auswählen?



Unter den mittlerweile tausenden existierenden ETFs ist die passende Auswahl etwas schwieriger geworden. Hier ist zu unterscheiden zwischen direkter und indirekter Abbildung bzw. Replikation eines Aktienindexes:



direkte Replikation: Ein Aktienindex wird klassisch abgebildet und die beinhalteten Anteile werden ganz normal gekauft oder verkauft.

Ein Aktienindex wird klassisch abgebildet und die beinhalteten Anteile werden ganz normal gekauft oder verkauft. indirekte Replikation: Ein Anbieter repliziert den Index über Swaps. Bei Swaps werden zukünftige Zahlungsströme bzw. Cash Flows mit anderen Swap-Anbietern oder Konkurrenten getauscht. Werden diese allerdings zahlungsunfähig, kann man die gesamte Investition verlieren.



Welche Kosten fallen bei ETFs an?



Die Kosten und Gebühren für Exchange Traded Funds sind wesentlich geringer als für einen aktiv gemanagten Fond, aber sie sind dennoch vorhanden. Anleger können auch hier schnell in kleine Stolperfallen tappen, wenn sie nicht genau recherchieren. Diese kann man allerdings umgehen:



Anleger müssen bei Index-Fonds mit Verwaltungs-, Handels- und Depotgebühren rechnen (die Depotgebühr kann man allerdings vermeiden, wenn man sich einen modernen Anbieter sucht)

viele Filialbanken berechnen hohe Jahresgebühren, Online- und Direktbanken verzichten eher darauf

die Verwaltungsgebühr von ETFs liegt in Deutschland bei 0,35 bis 0,5 Prozent jährlich, bei Renten-ETFs bei 0,15 bis 0,25 Prozent

beim ETF-Kauf und -Verkauf muss der Anleger eine Handelsplatzgebühr und eine Orderprovision an die Depotbank abführen (auch diese Zahlungen fallen bei modernen Anbietern gering aus)



Infografik: Nachhaltige Geldanlagen sind nicht nur profitabel, sondern auch gute Investitionen in die Zukunft. Infografikquelle: eigene Darstellung. Bildquelle: Imilian - 559906393 / Shutterstock.com



(05.04.2017/ac/a/m)