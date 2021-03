Die Eindämmung des Klimawandels und die Anpassung an ihn, die ersten beiden Ziele der EU-Taxonomie, würden umfangreiche Investitionen in Forschung & Entwicklung, Innovation, kohlenstoffarme Infrastruktur und neue Technologien erfordern. In diesem Zusammenhang sei es zudem wichtig, die Umweltziele im Rahmen des nächsten Schritts der EU-Taxonomie zu antizipieren, nämlich Umweltverschmutzung, die Veränderung der Landnutzung und die biologische Vielfalt.



Soziales (S)



Der Einsatz von Impfstoffen werde die Welt nach der Gesundheitskrise - ohne von einem möglichen Ende der Pandemie sprechen zu wollen - herausfordern, vor allem in Bezug auf Auswirkungen auf Arbeitsplätze, Lebensgrundlagen und Lebensweisen. Auf der sozialen Seite habe COVID-19 die globale Ungleichheit verschärft. Verteilungseffekte, Gerechtigkeit und Fairness würden im Mittelpunkt der Sorgen der Menschen stehen. Das Virus habe die Arbeitslosigkeit verschlimmert und das Armutsniveau sowie die Ungleichheit erhöht. Dies könnte die politische Stabilität belasten und das geopolitische Risiko erhöhen, das bereits im letzten Jahrzehnt eine große Gefahr dargestellt habe.



Die Europäische Gemeinschaft versuche bereits, Menschenrechte und Unternehmensverantwortung weiter zu regulieren, um die Wachsamkeit für nachhaltiges Handeln in der Lieferkette zu fördern. Seit den Anfängen des ESG-Research sei die Lieferkette eines der kritischsten Hauptanliegen. Das Virus habe die Debatte nun noch mehr auf diesen Punkt gelenkt. Einerseits gebe es einen Paradigmenwechsel, indem mehr auf die Bezugs- bzw. Beschaffungsquellen von Unternehmen geachtet werde. Andererseits habe die Krise die Anreize für eine schnelle Automatisierung beschleunigt. Dies werde eine wichtige soziale Herausforderung sein, die es zu bewältigen gelte. Wenn die Geschwindigkeit der Technologiesierung die des Wirtschaftswachstums übersteige, führe dies im Allgemeinen zu negativen gesellschaftlichen Auswirkungen, was wiederum Arbeitslosigkeit hervorrufe und die wirtschaftliche Entwicklung bremse.



Governance (G)



Die Pandemie habe die Bewegung weg von striktem Shareholder-Denken hin zur Stakeholder-Orientierung verstärkt. Dies werde auch in den kommenden Jahren eindeutig ein disruptiver struktureller Trend sein. Anders als beim ursprünglichen, auf Renditemaximierung ausgerichteten Paradigma seien Unternehmen zunehmend gefordert, alle Stakeholder-Interessen in den Mittelpunkt zu stellen. Die langjährige Devise der Kostensenkung und Gewinnmaximierung werde nun durch globale ESG-Themen abgelöst, die insbesondere durch die Auswirkungen der Coronakrise und der Lockdowns noch stärker in den Vordergrund treten würden.



Das Streben nach Gewinnmaximierung für Aktionäre stehe auch im Fadenkreuz der Europäischen Kommission. Sie stelle sich gegen den kurzfristigen Druck der Märkte, der für die Nachhaltigkeit der Unternehmen schädlich sei. So prüfe die Kommission auch intensiv die Möglichkeit einer rechtsverbindlichen Regelung zur Nachhaltigkeit der Corporate Governance bzw. Unternehmensführung. Dies schließe die Rolle und die Verantwortlichkeiten der Vorstände ein. So könnte die EU eine Verordnung über das Gesellschaftsrecht und die Pflichten von Vorständen erlassen, um eine nachhaltige Unternehmensführung zu fördern. Der Zusammenhang zwischen der Voranstellung von Aktionären, Kurzfristdenken und ökologischer Unnachhaltigkeit liege auf der Hand. Ebenso sei der Zusammenhang zwischen dem Aktionärsprimat, kurzfristiger Zielverfolgung und der Verschärfung sozialer Ungleichheiten in mehreren Forschungsarbeiten dokumentiert worden.



Die Europäische Kommission sollte sich zudem verstärkt denjenigen Stakeholder-Interessen zuwenden, die von den verschiedensten Corporate-Governance-Kodizes noch nicht erfasst würden. In einer letzten Umfrage der Kommission werde sich dafür ausgesprochen, Vorstände für die Identifizierung und Abschwächung von Faktoren verantwortlich zu machen, die die langfristige Existenz des Unternehmens gefährden würden. (09.03.2021/ac/a/m)







Brüssel (www.aktiencheck.de) - Das starke Momentum des Jahres 2020 in Bezug auf den Zuspruch und die Performance nachhaltiger Investments wird auch 2021 anhalten - Grund genug für Ophélie Mortier, Head of Responsible Investments bei Degroof Petercam Asset Management (DPAM), die Risiken, die 2021 für jede der drei ESG-Dimensionen zu überwachen sind, einer näheren Analyse zu unterziehen.Vor allem die Aspekte "S" und "G" stünden dabei in engem Zusammenhang mit der Covid-19-Krise.Umwelt (E)Im Jahr 2021 würden Klimaaspekte weiterhin im Fokus stehen, hier liege eindeutig die höchste Priorität der öffentlichen und politischen Agenda. Blicke man auf das Engagement der wichtigsten Regionen, oder zumindest derjenigen mit dem größten Treibhausgasausstoß - USA, Europa und China - würden sich diese zur Kohlenstoffneutralität bis 2050 (Europa und USA) bzw. 2060 (China) verpflichten. Angeschlossen hätten sich zudem Südkorea, Japan, Kolumbien und Südafrika. Damit würden zwei Drittel der Weltwirtschaft bzw. Verursacher, die insgesamt für über 50% der globalen Treibhausgasemissionen verantwortlich seien, in den nächsten dreißig Jahren Netto-Null-Emissionen anstreben."Dies könnte einen vollständigen Paradigmenwechsel und ein neu formuliertes Konzept von "Wachstum" erfordern, was einen wichtigen Einfluss auf den derzeitigen ressourcenintensiven Marktprozess haben würde. Konkret muss der Ressourcen-Fußabdruck der Sektoren Energie, Transport, Bauwesen, Landwirtschaft und Lebensmittelindustrie angegangen werden", betone Ophélie Mortier.Da einige Treibhausgas-Emissionen unvermeidlich seien, erfordere die Umsetzung des Netto-Null-Emissions-Ziel zudem Zwischenschritte und ein glaubwürdiges Ausgleichsprogramm. Programme und Ansätze zur Kohlenstoffabscheidung und -speicherung (CCS) seien nach wie vor begrenzt und langsam, sodass ein glaubwürdiger Kohlenstoffpreis einigen Experten als geeignete Lösung erscheine, um voranzukommen. Auch die Frage nach potenziellen Steuern und eventuellen grenzüberschreitenden Ausgleichssteuern werde immer relevanter.