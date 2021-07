Corporate Governance sei ein entscheidender Faktor, um die Risiken bei der Titelselektion besser einzuschätzen. Dazu habe ODDO BHF AM Unternehmen des STOXX Europe 600 auf Drei-Jahres-Sicht im Hinblick auf deren Volatilität verglichen.



Unternehmen mit schwacher Corporate Governance würden im Schnitt eine höhere Volatilität aufweisen als die Klassenbesten. Dieser Effekt sei noch ausgeprägter in Hinblick auf die maximalen Schwankungsbreiten, wo die Volatilität mit 62% rund 70% höher liegen könne.



Bei Small Caps sei eine signifikante Kapitalbeteiligung eines privaten Gründers oder des Managements in einer frühen Phase des Geschäftszyklus üblich und meist auch förderlich. So hätten familiengeführte Aktiengesellschaften weltweit seit 2006 jährlich im Schnitt 3,7 Prozentpunkte besser abgeschnitten als Gesellschaften im Streubesitz, bei Small Caps sei die Outperformance mit 6,5 Prozentpunkten am ausgeprägtesten. Allerdings könne eine hohe Kapitalbeteiligung von Insidern ein zweischneidiges Schwert sein so die Analyse.



"Deshalb gilt es genau auf die Eigentums- und Kontrollstruktur, die Zusammensetzung des Vorstands und auch auf die Nachfolgeplanung zu achten, um die möglicherweise aus der Governance resultierenden Risiken besser zu verstehen. Wichtig ist dabei, dass die unterschiedlichen Stakeholder angemessen berücksichtigt werden. Das ist die Grundlage, auf der ein gutes Geschäftsmodell zu starken und nachhaltigen Renditen führen und das Unternehmen auf Wachstumskurs halten kann", führe Portfoliomanager Chieusse aus. Der Fotoanbieter CEWE Stiftung & Co. KGaA und der Automobilzulieferer Plastic Omnium SA würden als Positivbeispiele genannt.



Das Management von Humankapital sei ein sozialer Aspekt nachhaltiger Unternehmensführung. Ihm kämen für die langfristige Wertschöpfung und für die Stärkung der Wettbewerbsposition eines Unternehmens eine zentrale Bedeutung zu. Denn im Small Cap-Bereich sei vor allem Innovation relevant. Sie gelte üblicherweise als Essenz für die Titelselektion von Nebenwerten. Bewertungskennzahlen, wie z.B. die Ausgaben für Forschung und Entwicklung, gemessen in Prozent des Umsatzes, könnten ein wichtiger Indikator für die Innovationsfähigkeit des Unternehmens sein.



ODDO BHF Asset Management habe daher in ihrem Research-Universum die Performance der besten Unternehmen im Hinblick auf Humankapitalmanagement (Rating 4/5 oder 5/5) mit Unternehmen mit einem Rating von 1/2 oder 2/5 und dem DJ Stoxx Europe verglichen: Die Gruppe der führenden Unternehmen habe auf Drei-Jahres-Sicht mit einer Wertentwicklung von 25,8%, deutlich besser als die Vergleichsgruppe (-11,5%) und der breite Markt (2,9%) abgeschnitten. Als Beispiele für sehr innovative Unternehmen, die eine Stärke im Bereich Humankapital hätten, nenne die Untersuchung den Hersteller von Aufprallschutztechnik MIPS AB, die auf die innovative Verwaltung von Software spezialisierte Crayon Group Holding ASA oder die finnische Einzelhandelsgruppe Tokmanni Group Oyj.



Über die Analyse der ESG-Faktoren sei der direkte Dialog mit den Unternehmen ein wichtiges Instrument. ODDO BHF AM führe jährlich über 500 Gespräche mit dem Management und den Vorständen der Unternehmen. Das eröffne Einblicke, um bessere Anlageentscheidungen zu treffen, erzeuge aber auch einen gewissen Druck auf die Unternehmen in Bezug auf ESG-Faktoren und auf die Transparenz im Umgang mit den Fortschritten. Guillaume Chieusse habe gesagt: "Er sei unerlässlich, mit eigenem Research die entscheidenden Nachhaltigkeitsfaktoren zu analysieren, um die mangelnden ESG-Daten bei Small Caps auszugleichen und sich ein ganzheitliches Bild von den Chancen und Risiken eines Unternehmens zu machen." (02.07.2021/ac/a/m)







Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Small Caps werden von weniger Analysten beobachtet und bewertet als Large Caps, so Guillaume Chieusse, Leiter aktive Aktienstrategien bei ODDO BHF Asset Management.Auffallend sei jedoch, dass sie im Vergleich zu Unternehmen mit höherer Marktkapitalisierung durchschnittlich niedrigere ESG-Ratings (ESG: Environmental, Social and Governance, deutsch: Umwelt- und soziale Kriterien sowie Aspekte der Unternehmensführung) aufweisen würden. Das müsse nicht bedeuten, dass diese Unternehmen weniger vorausschauend agieren würden. Im Wesentlichen gebe es zwei Gründe, warum Small Caps bei ESG-Ratings vergleichsweise schlecht abschneiden würden.Erstens hätten Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung tendenziell weniger Ressourcen für die Ermittlung und Bereitstellung von ESG-Informationen. So hätten 81,3% der Unternehmen des MSCI EMU Index den UN Global Compact unterzeichnet; im MSCI Europe Small Cap seien es mit 37,7% deutlich weniger, auch weil die jährliche Veröffentlichung eines Fortschrittsberichts eine Hürde darstelle. Allgemein lägen die Kosten für das Reporting nicht-finanzieller Kennzahlen bei rund 100.000 Euro jährlich und könnten schnell auf rund eine halbe Million steigen, wenn Unternehmen regulatorischen Anforderungen an Klimabilanzierung würden entsprechen wollen. "Gerade bei dynamischen Wachstumsunternehmen haben Investitionen in Forschung und Entwicklung Vorrang vor detaillierter Ermittlung und Offenlegung von ESG-Parametern", erläutere Guillaume Chieusse.Zweitens würden private Gründer oder das Management traditionell einen erheblichen Anteil am Kapital kleiner und mittlerer Unternehmen halten. Diese Besonderheit führe oft zu einer Benachteiligung im Governance-Rating, das insbesondere auf die Unabhängigkeit des Vorstands und die Rechte von Minderheitsaktionären achte. Dieser Rating-Bias mache es umso wichtiger, mit eigenen ESG-Analysen aussichtsreiche nachhaltige Unternehmen im Small und Mid Cap Universum herauszufiltern. Doch welche Nachhaltigkeitsaspekte sollten besonderes Augenmerk erhalten?