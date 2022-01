Wie sehe es in den Bereichen Soziales und Governance aus?



Die Auswirkungen der Regulierung in Bezug auf soziale Aspekte und Governance-Anforderungen seien derzeit noch recht begrenzt, insbesondere was die Bewertung betreffe.



Im Hinblick auf Soziales liege der Schwerpunkt weiterhin auf der komplexen Berücksichtigung der Menschenrechte in der gesamten Wertschöpfungskette - mit der bekannten Sorgfaltspflicht, die von Frankreich und Großbritannien eingeführt worden sei. Diese Entwicklung werde in Deutschland unterstützt durch das Lieferkettengesetz, welches 2023 in Kraft treten werde. Der erste Entwurf zur Sozialtaxonomie sei im vergangenen Sommer veröffentlicht worden und verspreche lebhafte und zugegebenermaßen subjektive Debatten über die Umsetzung.



Das Gleiche gelte für die Governance: Die Mindestmaßnahmen aus regulatorischer Sicht würden die Kontrolle der Vorfälle und Skandale verschärfen, mit denen Emittenten konfrontiert werden könnten. Darüber hinaus rücke mit dem Übergang von der aktionärsdominierten zur Stakeholder-Governance der Gedanke der "Mission" des Unternehmens gegenüber der Gesellschaft in den Vordergrund. Dies habe interessante Debatten über das fragile Gleichgewicht dieses Mikrokosmos ausgelöst.



Die fünf Schlüsselbotschaften für 2022 und darüber hinaus:



1. Der ESG-Markt habe sich in den vergangenen fünf Jahren rasant entwickelt und sei inzwischen zum Mainstream geworden. Es gebe keinen ersichtlichen Grund, warum die in den letzten Quartalen zu verzeichnenden starken Zuflüsse in nachhaltige Anlagen nicht anhalten sollten. Das Monitoring dieser Kapitalflüsse sei der Schlüssel im Portfoliomanagement.



2. Die Regulierung diene dazu, diese Mittelflüsse zu unterstützen, wenn nicht gar zu forcieren. Vor allem die SFDR sei ein "Game Changer" für die Überführung von Anlagegeldern in ESG-Investmentlösungen.



3. Die Nachfrage ziehe deutlich an. Auf der Angebotsseite sei das Universum grüner Anlagen nach wie vor relativ gering, mit geografischen und sektoralen Schwerpunkten. Dies könne die Bewertungen belasten. Es sei wichtig, dass sich dieses Universum vergrößere, um eine übermäßige Anzahl von Anlagerisiken durch die wenigen derzeitigen Anlagemöglichkeiten zu vermeiden. Aktiv verwaltete Portfolios könnten hier den Unterschied machen.



4. Die jüngsten hohen Bewertungen hätten Fragen über eine potenzielle Fehlbewertung von ESG-Assets sowie die positive Korrelation zwischen ESG- und Nicht-ESG-Performance aufkommen lassen. Angesichts der Vielfalt nachhaltiger Ansätze sei die Antwort nicht immer einfach. Eine kürzlich durchgeführte Meta-Analyse des "NYU Stern Center for Sustainable Business" und Rockefeller Asset Management bestätige die positive bzw. neutrale Korrelation zwischen ESG- und finanzieller Performance. Der Markt sei sich zunehmend einig, dass ESG zu einer Outperformance führe.



5. Schließlich sei die Datenproblematik eine bekannte Herausforderung. Insbesondere die SFDR und die Taxonomie hätten ESG-Investitionen und -Daten grundlegend verändert. Die Anforderungen der Anleger hätten sich von den subjektiven ESG-Bewertungen der ESG-Datenanbieter hin zu objektiven ESG-Rohdaten direkt von Unternehmen verlagert. Die Finanzwelt benötige angemessene, verlässliche und zukunftsorientierte Daten, um adäquate Investitionsentscheidungen treffen zu können, die voll und ganz auf die politische Agenda 2030-2050 abgestimmt seien.



Die Ankündigung der "International Financial Reporting Standards (IFRS) Foundation" über die Gründung des International Sustainability Standards Board (ISSB) sei daher von den Märkten begrüßt worden. Auf diese Weise werde ein umfassender globaler Grundstock an Standards für die Offenlegung von Nachhaltigkeitsdaten auf dem Finanzmarkt geschaffen, was ein vielversprechender Schritt in die richtige Richtung sei. (04.01.2022/ac/a/m)







