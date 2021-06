Börsenplätze ERWE Immobilien-Aktie:



XETRA-Aktienkurs ERWE Immobilien-Aktie:

3,58 EUR +0,56% (18.06.2021, 09:02)



Tradegate-Aktienkurs ERWE Immobilien-Aktie:

3,68 EUR +4,55% (17.06.2021)



ISIN ERWE Immobilien-Aktie:

DE000A1X3WX6



WKN ERWE Immobilien-Aktie:

A1X3WX



Ticker-Symbol ERWE Immobilien-Aktie:

ERWE



Kurzprofil ERWE Immobilien AG:



Die ERWE Immobilien AG (ISIN: DE000A1X3WX6, WKN: A1X3WX, Ticker-Symbol: ERWE) konzentriert sich auf den Aufbau eines ertragsstarken Gewerbeimmobilienbestands. Bevorzugte Standorte sind aussichtsreiche innerstädtische Lagen in deutschen Großstädten und in ausschließlich "A"-Lagen kleinerer Städte und Kommunen. Akquiriert werden Immobilien, deren Wertsteigerungspotenzial durch neue Nutzungskonzepte nachhaltig ausgenutzt werden können, so dass ein renditestarker, werthaltiger Bestand mit deutlich steigenden Einnahmen entsteht. Das Unternehmen ist in Frankfurt im Regulierten Markt (General Standard) und an den Wertpapierbörsen in Frankfurt a. M. (XETRA), Berlin, Düsseldorf und Stuttgart im Freiverkehr notiert. (18.06.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - ERWE Immobilien-Aktienanalyse von der Montega AG:Charlotte Meese, Aktienanalystin der Montega AG, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der ERWE Immobilien AG (ISIN: DE000A1X3WX6, WKN: A1X3WX, Ticker-Symbol: ERWE) unter die Lupe.In Deutschlands Innenstädten vollziehe sich aktuell ein struktureller Wandel. Großflächen- und Monokonzepte würden sukzessive durch Mischnutzungen ersetzt. Die ERWE Immobilien AG adressiere mit ihrer Ausrichtung auf die Revitalisierung von Gewerbeimmobilien genau dieses Marktsegment. Das Unternehmen befinde sich damit in einer wachstumsstarken Nische, die in den nächsten Jahren vom massiven Bedeutungsgewinn neuer Nutzungskonzepte profitieren dürfte.Den Kern der Geschäftstätigkeit bilde der Erwerb von typischerweise monogenutzten Büro-, Hotel- und Einzelhandelsimmobilien in guten Lagen, die aufgrund von hohen Leerständen preislich attraktiv seien und ein nachhaltiges Wertsteigerungspotenzial aufweisen würden (sog. Value-Add-Objekte). Durch die Implementierung neuer Nutzungskonzepte und die Neupositionierung der Objekte am Markt werde dieser Leerstand reduziert und das Wertsteigerungspotenzial gehoben. Strategisch verfolge ERWE eine Buy/Develop/Hold-Strategie und decke vielfältige Leistungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette ab. Angesichts des eingeschlagenen Wachstumskurses und des vorteilhaften Marktumfelds lägen die aktuellen Schwerpunkte der Geschäftstätigkeit in der Entwicklung bzw. Repositionierung sowie dem Erwerb aussichtsreicher Objekte.Mit der strategischen Ausrichtung auf die Revitalisierung von Gewerbeimmobilien in deutschen Innenstädten habe sich die ERWE Immobilien AG in einem strukturell wachsenden Marktumfeld positioniert. Der Investitionsfokus in der Nische führe zu überschaubarem Wettbewerb und zahlreichen Ankaufsopportunitäten, was in Kombination mit einer Vielzahl vermeintlich unrentabler Potenzialobjekte (u.a. unattraktiver Mietermix, hohe Leerstände) und günstigen Finanzierungsbedingungen in hohen Ankaufsrenditen resultiere. Vor dem Hintergrund der derzeit vorteilhaften Marktumgebung erscheine es sinnvoll ,dass ERWE kurzfristig bewusst auf Profitabilität zugunsten eines dynamischen Bestandsaufbaus verzichte.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link