Frankfurt (www.aktiencheck.de) - ERWE Immobilien-Aktienanalyse von FMR Research:Mariya Lazarova, Aktienanalystin von FMR Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der ERWE Immobilien AG (ISIN: DE000A1X3WX6, WKN: A1X3WX, Ticker-Symbol: ERWE) weiterhin zu kaufen.Gestern Abend, am 16.03.2021, habe ERWE die vorläufigen 2020er Zahlen veröffentlicht. Die Gesellschaft habe ihre Einnahmen aus der Immobilienbewirtschaftung um mehr als 60% auf 5,6 Mio. Euro steigern können und liege somit über den Analystenerwartungen (FMRe: 4,9 Mio. Euro). Wesentlich zu diesem Wachstum hätten die erfolgreichen Vermietungen in Krefeld (vollvermietet) und Lübeck sowie die neu erworbene Kupferpassage Coesfeld im Frühjahr 2020 beigetragen. Der Jahresüberschuss vor Minderheiten sinke jedoch im Vergleich zum Vorjahr (2019: 8,7 Mio. Euro) deutlich auf 0,1 Mio. Euro und liege damit unter den Analystenschätzungen (FMRe 2020: 2,5 Mio. Euro). Das Unternehmen weise darauf hin, dass der Hauptgrund dafür Wertkorrekturen bei Bestandimmobilien sei, die durch die Pandemie und die damit verbundenen Einschränkungen des öffentlichen Lebens getrieben worden seien und Einzelhandels- und Hotelimmobilien, insbesondere die in Speyer, betreffen würden.ERWE melde auch einen leichten Rückgang des NAV von 4,22 Euro in 2019 auf 4,12 Euro per Ende 2020 (FMRe: 4,59 Euro). Ab 2021 werde das Unternehmen die Berichterstattung umstellen und statt der NAV-Kennzahl nun den so genannten NRV (Net Reinstatement Value) ausweisen, wie von der EPRA (European Public Real Estate Association) empfohlen. Diese Kennzahl gehe davon aus, dass die Gesellschaft niemals Vermögenswerte verkaufen werde und stelle daher den Wert dar, der für den Wiederaufbau des Unternehmens erforderlich sei. Der NRV von ERWE habe sich von 4,77 Euro im Jahr 2019 auf 4,87 Euro im Jahr 2020 verbessert.ERWE habe bekannt gegeben, dass sie für 2021 ein weiteres Wachstum der Einnahmen aus Immobilien erwarte und gebe eine Spanne von 7,8 bis 8,5 Mio. Euro an. Dies würde einem Wachstum von etwa 40 bis 50% gegenüber 2020 entsprechen.Daher bestätigt Mariya Lazarova, Aktienanalystin von FMR Research, ihre "kaufen"-Empfehlung für die ERWE Immobilien-Aktie und ein Kursziel von 4,80 Euro. (Analyse vom 17.03.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Die FMR Frankfurt Main Research AG oder ein mit ihr verbundenes Unternehmen, oder eine bei der Erstellung mitwirkende Person: