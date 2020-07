Dementsprechend stuft Jens Nielsen, Aktienanalyst von GSC Research, die Aktie des Immobilienspezialisten in seiner Erstanalyse bei einem Kursziel von 4,00 Euro mit "kaufen" ein. (Analyse vom 20.07.2020)



Die ERWE Immobilien AG (ISIN: DE000A1X3WX6, WKN: A1X3WX, Ticker-Symbol: ERWE) konzentriert sich auf den Aufbau eines ertragsstarken Gewerbeimmobilienbestands. Bevorzugte Standorte sind aussichtsreiche innerstädtische Lagen in deutschen Großstädten und in ausschließlich "A"-Lagen kleinerer Städte und Kommunen. Akquiriert werden Immobilien, deren Wertsteigerungspotenzial durch neue Nutzungskonzepte nachhaltig ausgenutzt werden können, so dass ein renditestarker, werthaltiger Bestand mit deutlich steigenden Einnahmen entsteht. Das Unternehmen ist in Frankfurt im Regulierten Markt (General Standard) und an den Wertpapierbörsen in Frankfurt a. M. (XETRA), Berlin, Düsseldorf und Stuttgart im Freiverkehr notiert. (20.07.2020/ac/a/nw)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - ERWE Immobilien-Aktienanalyse von GSC Research:Jens Nielsen, Aktienanalyst von GSC Research, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Coverage für die Aktie der ERWE Immobilien AG (ISIN: DE000A1X3WX6, WKN: A1X3WX, Ticker-Symbol: ERWE) mit einer Kaufempfehlung auf.Die ERWE Immobilien AG habe für das abgelaufene Geschäftsjahr 2019 ebenso wie für das vorangegangene Rumpfgeschäftsjahr 2018 deutliche Gewinne ausweisen können. Diese hätten jedoch maßgeblich aus signifikanten Bewertungserhöhungen im Immobilienbestand resultiert. Bei eher moderat geschätzten zukünftigen Bewertungsergebnissen gehe Nielsen daher für 2020 und 2021 zunächst von Verlusten aus. Dies erachte er jedoch nicht als negativ, da sich die Gesellschaft momentan noch in der Anfangsphase des für die kommenden drei bis fünf Jahre geplanten Aufbaus eines Immobilienportfolios im Wertvolumen von 0,5 bis 1,0 Mrd. Euro befinde.Der zunehmende Bestandsaufbau sowie die Hebung von Wertsteigerungspotenzialen durch Revitalisierung und Neupositionierung der Objekte sollte sich dann in den kommenden Jahren auch in sukzessive steigenden Ergebnissen widerspiegeln. Hier könne ERWE bereits jetzt mit teilweise deutlichen Verringerungen der Leerstandsquoten sowie der Akquirierung bonitätsstarker Mieter - auch aus dem Bereich der öffentlichen Hand - einen eindrucksvollen Track-Record vorweisen.Dabei profitiere das Unternehmen auch maßgeblich von der jahrzehntelangen Branchenerfahrung und weit über den Immobiliensektor hinausgehenden hervorragenden Vernetzung der beiden Vorstände Axel Harloff und Rüdiger Weitzel, die zuvor unter anderem für die ADLER Real Estate AG bzw. die DIC Asset AG tätig gewesen seien. Positiv werte der Analyst in diesem Zusammenhang auch, dass beide Herren mittelbar mit jeweils 33,7 Prozent der Aktien hinter dem Unternehmen stünden. Weitere 24,1 Prozent würden direkt oder indirekt durch den bekannten Immobilieninvestor Karl Ehlerding bzw. dessen Familie gehalten.Vor diesen Hintergründen sei der Analyst insgesamt überzeugt, dass die ERWE Immobilien AG gut positioniert sei, um sich mit ihrem Geschäftsmodell erfolgreich im Markt zu etablieren. Zudem sei die Gesellschaft mit einer Eigenkapitalquote von knapp 32 Prozent zum 31. März sowie einer aus der erfolgreichen Platzierung der ersten Unternehmensanleihe resultierenden Cash-Position von aktuell noch rund 30 Mio. Euro solide aufgestellt, um auch die aufgrund der Corona-Krise derzeit unruhigeren Zeiten gut überstehen zu können. Krisenresilient wirke sich dabei auch gerade aktuell die infolge der betriebenen Mischnutzungskonzepte im Gegensatz zu einigen Wettbewerbern gestreute Risikostruktur aus. Dementsprechend könne der Vorstand auch bis jetzt über keine nennenswerten Auswirkungen der Krise berichten und gehe davon aus, dass dies auch so bleiben werde.Die derzeitige Investitions- und Wachstumsphase des Unternehmens dürfte auf Basis der Analystenschätzungen zunächst noch durch Verluste geprägt sein. Daher werde eine Bewertung der ERWE-Aktie anhand von Umsatz- oder Ertragskennziffern den Perspektiven der Gesellschaft nach Erachten der Analysten nicht gerecht. Deshalb stelle der Analyst seine Anlageempfehlung auf den publizierten inneren Wert (NAV) nach EPRA ab, da dieser den Wert des Portfolios abbilde und damit seiner Meinung nach die deutlich geeignetere Bewertungskennzahl darstelle. Auf Basis des zum 31. März gemeldeten NAV von 4,12 Euro sehe der Analyst den fairen Wert des Papiers daher unter Berücksichtigung eines gewissen Sicherheitsabschlags bei rund 4,00 Euro.