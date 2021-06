Xetra-Aktienkurs EQS Group-Aktie:

Kurzprofil EQS Group AG:



Die EQS Group (ISIN: DE0005494165, WKN: 549416, Ticker-Symbol: EQS) ist ein führender internationaler Technologieanbieter für Investor Relations, Corporate Communications und Corporate Compliance. Mehrere tausend Unternehmen weltweit erfüllen mit der EQS Group komplexe nationale und internationale Publizitätspflichten, minimieren Risiken und sprechen Stakeholder gezielt an.



EQS Group ist ein digitaler Komplettanbieter: Zu den Produkten und Services gehören ein globales Newswire, ein Meldepflichtenservice, Investor Targeting und Kontaktmanagement, sowie eine Insiderlistenverwaltung. Diese sind in der cloudbasierten Plattform EQS COCKPIT gebündelt, um die Arbeitsprozesse von Investor Relations-, Kommunikations- und Compliance- Verantwortlichen zu optimieren. Darüber hinaus bietet EQS Group eine innovative Whistleblowing- und Case-Management- Software, Webseiten, digitale Berichte und Webcasts an.



Die EQS Group wurde im Jahr 2000 in München gegründet. Heute ist der Konzern mit mehr als 450 Mitarbeitern in den wichtigsten Finanzmetropolen der Welt vertreten. (21.06.2021/ac/a/nw)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - EQS Group-Aktienanalyse von GSC Research:Jens Nielsen, Aktienanalyst von GSC Research, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der EQS Group (ISIN: DE0005494165, WKN: 549416, Ticker-Symbol: EQS) von "halten" auf "kaufen" hoch.Mit der Akquisition der Business Keeper GmbH dringe die EQS Group AG im Wachstumsbereich Compliance in neue Dimensionen vor. Mit dem bis zum 6. August 2021 geplanten Vollzug der Transaktion steige die Gesellschaft zum führenden europäischen Cloud-Anbieter für Hinweisgebersysteme auf. Zugleich sichere sie sich damit aufgrund der erhöhten Cross-Selling-Möglichkeiten auch eine starke Marktposition hinsichtlich der in den nächsten Jahren zu erwartenden weiteren Regulierungen.Im Rahmen seiner angepassten Schätzungen gehe der Analyst zwar davon aus, dass infolge der Übernahme sowie der Investitionen in Marketing und Vertrieb in diesem und im nächsten Geschäftsjahr noch negative Ergebnisse ausgewiesen würden. Diese Ausgaben zum Ausbau der Marktstellung und zur Nutzung der einmaligen Chance auf Gewinnung des immensen Neukundenpotenzials, das sich aus der Ende 2021 in Kraft tretenden EU-Hinweisgeberrichtlinie ergebe, sollten sich jedoch kräftig auszahlen. Daher sehe der Analyst ab 2023 wieder massive Steigerungen auf der Margen- und Ergebnisseite.Nach Einarbeitung der akquisitionsbedingt zu erwartenden signifikant höheren zukünftigen Cashflows in sein DCF-Modell hebe der Analyst sein Kursziel für die EQS Group-Aktie deutlich von 33,50 Euro auf 45,50 Euro an. Auf dieser Basis ergebe sich aktuell ein Upside-Potenzial von fast 22 Prozent.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze EQS Group-Aktie: