ISIN EQS Group-Aktie:

DE0005494165



WKN EQS Group-Aktie:

549416

549416



Ticker-Symbol EQS Group-Aktie:

EQS

EQS



Kurzprofil EQS Group AG:



Die EQS Group (ISIN: DE0005494165, WKN: 549416, Ticker-Symbol: EQS) ist ein führender internationaler Technologieanbieter für Investor Relations, Corporate Communications und Corporate Compliance. Mehrere tausend Unternehmen weltweit erfüllen mit der EQS Group komplexe nationale und internationale Publizitätspflichten, minimieren Risiken und sprechen Stakeholder gezielt an.



EQS Group ist ein digitaler Komplettanbieter: Zu den Produkten und Services gehören ein globales Newswire, ein Meldepflichtenservice, Investor Targeting und Kontaktmanagement, sowie eine Insiderlistenverwaltung. Diese sind in der cloudbasierten Plattform EQS COCKPIT gebündelt, um die Arbeitsprozesse von Investor Relations-, Kommunikations- und Compliance- Verantwortlichen zu optimieren. Darüber hinaus bietet EQS Group eine innovative Whistleblowing- und Case-Management- Software, Webseiten, digitale Berichte und Webcasts an.



Die EQS Group wurde im Jahr 2000 in München gegründet. Heute ist der Konzern mit mehr als 450 Mitarbeitern in den wichtigsten Finanzmetropolen der Welt vertreten. (21.04.2021/ac/a/nw)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - EQS Group-Aktienanalyse von GSC Research:Jens Nielsen, Aktienanalyst von GSC Research, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der EQS Group (ISIN: DE0005494165, WKN: 549416, Ticker-Symbol: EQS) von "verkaufen" auf "halten" hoch.Das abgelaufene Geschäftsjahr 2020 habe die EQS Group AG weitgehend unbeeindruckt von der Corona-Krise abschließen können. Zwar habe die Pandemie-bedingte Investitionszurückhaltung der Unternehmen vor allem im Compliance-Bereich zu Verzögerungen bei den Verkaufsprozessen geführt. Dagegen hätten die digitalen IR-Services wie Webcasts und virtuelle Hauptversammlungen jedoch von einer Corona-induziert stark erhöhten Nachfrage profitiert. Zudem habe die voranschreitende Kundenmigration auf das neue cloudbasierte IR COCKPIT und die damit einhergehende Umstellung von transaktionsbasierten auf kombinierte Pay-per-Use- und Subskriptionsmodelle zu zusätzlichen Einnahmen geführ.Da zugleich mit dem planmäßigen Auslaufen der Investitionsoffensive "EQS Cloud 2020" der operating leverage eingesetzt habe, habe dabei beim EBITDA sogar der obere Bereich der bereits im August angehobenen Unternehmensprognose erreicht werden können. Nach der forcierten geografische Expansion sowie den von 2017 bis 2020 getätigten umfangreichen Cloud-Investitionen habe die Gesellschaft allerdings im vierten Quartal 2020 mit einer Marketing- und Sales-Offensive im Compliance-Bereich ein weiteres Projekt gestartet, das die Erfolgsrechnung zunächst noch einmal deutlich belasten werde.Hintergrund sei die Pflicht der rund 50.000 EU-Unternehmen ab 250 Mitarbeitern, bis Ende dieses Jahres ein internes Hinweisgebersystem einzuführen. Hier wolle sich EQS optimal positionieren, um eine hohe Marktdurchdringung bei der Etablierung von Whistleblowing-Lösungen zu erreichen. Dafür seien nach 0,8 Mio. Euro in 2020 mit 5,6 Mio. Euro im laufenden Jahr sowie noch nicht quantifizierten weiteren Aufwendungen in 2022 nicht unerhebliche Marketing- und Vertriebsausgaben geplant. Dabei sei aber zu berücksichtigen, dass sich hier eine einmalige Gelegenheit zur Gewinnung eines regulatorisch bedingt entstehenden immensen Neukundenpotenzials biete. Eine spätere Akquisition dieser Kunden vom Wettbewerb würde sich wesentlich zeitintensiver, schwieriger und auch teurer gestalten.Mit dem IR COCKPIT als der weltweit ersten Cloud-Plattform, die die wichtigsten Arbeitsprozesse im IR-Bereich bündle und mit globalen Investorendaten verknüpfe, habe EQS bereits einen echten "Game Changer" landen können. Beim Compliance COCKPIT würden sich nach dem erfolgreichen Launch der Module Policy Manager und Approval Manager noch Apps für Lieferanten- und Risikomanagement sowie eine E-Learning-Plattform für Drittanbieter in der Entwicklungsphase befinden. Weitere Bausteine der forcierten Expansion im wachstumsstarken Compliance-Markt würden die Übernahmen der Got Ethics A/S und der C2S2 GmbH sowie die Ausweitung der regionalen Präsenz durch Standorte in Italien und Spanien markieren.Auf Basis des nach ihrem DCF-Modell ermittelten fairen Werts setzt Jens Nielsen, Aktienanalyst von GSC Research, sein Kursziel für die EQS Group-Aktie nunmehr deutlich von 22,00 Euro auf 36,00 Euro herauf und stuft das Papier daher auf dem aktuellen Niveau wieder mit "halten" ein. (Analyse vom 21.04.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link