Börsenplätze EQS Group-Aktie:



Xetra-Aktienkurs EQS Group-Aktie:

65,50 EUR +0,77% (29.08.2019, 12:28)



ISIN EQS Group-Aktie:

DE0005494165



WKN EQS Group-Aktie:

549416



Ticker-Symbol EQS Group-Aktie:

EQS



Kurzprofil EQS Group AG:



Die EQS Group (ISIN: DE0005494165, WKN: 549416, Ticker-Symbol: EQS) ist ein führender internationaler Technologieanbieter für Investor Relations, Corporate Communications und Corporate Compliance. Mehrere tausend Unternehmen weltweit erfüllen mit der EQS Group komplexe nationale und internationale Publizitätspflichten, minimieren Risiken und sprechen Stakeholder gezielt an.



EQS Group ist ein digitaler Komplettanbieter: Zu den Produkten und Services gehören ein globales Newswire, ein Meldepflichtenservice, Investor Targeting und Kontaktmanagement, sowie eine Insiderlistenverwaltung. Diese sind in der cloudbasierten Plattform EQS COCKPIT gebündelt, um die Arbeitsprozesse von Investor Relations-, Kommunikations- und Compliance- Verantwortlichen zu optimieren. Darüber hinaus bietet EQS Group eine innovative Whistleblowing- und Case-Management- Software, Webseiten, digitale Berichte und Webcasts an.



Die EQS Group wurde im Jahr 2000 in München gegründet. Heute ist der Konzern mit mehr als 450 Mitarbeitern in den wichtigsten Finanzmetropolen der Welt vertreten. (29.08.2019/ac/a/nw)



Augsburg (www.aktiencheck.de) - EQS Group-Aktienanalyse von der GBC AG:Matthias Greiffenberger und Cosmin Filker, Aktienanalysten der GBC AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie der EQS Group (ISIN: DE0005494165, WKN: 549416, Ticker-Symbol: EQS).Die Umsatzerlöse zum ersten Halbjahr 2019 hätten leicht unter den Erwartungen gelegen und seien um 9,2% auf 18,70 Mio. EUR angestiegen (VJ: 17,13 Mio. EUR). Hintergrund dieser Entwicklung seien primär ausbleibende Börsengänge und eine Verschiebung von XML-Einreichungen auf das zweite Halbjahr gewesen.Bedingt durch IFRS 16-Effekte sei das EBITDA auf 0,15 Mio. EUR angestiegen (VJ: -0,05 Mio. EUR). Exklusive der IFRS 16-Effekte habe sich das bereinigte EBITDA auf 0,76 Mio. EUR belaufen (VJ: - 0,05 Mio. EUR). Insgesamt hätten sich zum ersten Halbjahr die Kosten leicht überproportional um 11,3% auf 22,66 Mio. EUR (VJ:20,36 Mio. EUR) aufgrund des stärkeren Mitarbeiterausbaus, den bezogenen Programmierleistungen und damit verbundene Infrastrukturaufwendungen erhöht. Diese Kostenentwicklung habe bereits umgekehrt werden können; so habe der Kostenanstieg im ersten Quartal bei 17% gelegen und im zweiten Quartal seien die Kosten bereits unterproportional um nur noch 6% gestiegen. Weiterhin sollten mit der Entkonsolidierung der ARIVA.DE die Kosten weiter sinken.Im Zuge der Entkonsolidierung der ARIVA.DE AG im zweiten Halbjahr 2019 sei die Guidance angepasst worden. Das Management erwarte nun einen Umsatzanstieg um 4% bis 9% auf 37,5 Mio. EUR bis 39,5 Mio. EUR.Den wichtigsten Wachstumstreiber sähen die Analysten der GBC AG in dem Wechsel auf das neue Cockpit. Dieser Prozess solle im September angestoßen werden und werde wohl primär im vierten Quartal sichtbar. Das neue Cockpit weise zahlreiche neue Funktionen und Tools auf und biete den Kunden deutlichen Mehrwert, welcher auch mit einem neuen Preismodell versehen sein werde. Gleichsam sollte der Wechsel mit einer Setup Fee (Einrichtungsgebühr) versehen sein. Die Analysten der GBC AG würden davon ausgehen, dass die EQS zahlreiche Anreize zum Wechseln bieten werde, dennoch sollte der Prozess mehrere Monate in Anspruch nehmen, da viele der Kunden auch Großkonzerne seien, welche in der Regel langsamere Entscheidungsprozesse hätten.Die Analysten der GBC AG würden erwarten, dass das Segment IR mit etwa 10% ein gutes Wachstum aufweisen werde, primär getrieben durch das neue Cockpit. Weiterhin sollte sich auch der Bereich Newswire weiterhin dynamisch entwickeln. Im Segment Compliance würden die Analysten von einem deutlich dynamischeren Wachstum von etwa 20% ausgehen. Starke Wachstumsfelder sähen sie im Bereich Policy Manager, Integrity Line und Insider Manager sowie LEI-Vergabe.Nach Erachten der Analysten der GBC AG sei das Unternehmen sehr gut positioniert, um in den vertretenen Märkten dynamisch zu wachsen, und sie würden ein Umsatzwachstum um 8,0% auf 41,58 Mio. EUR im Jahr 2020 und ein weiteres Wachstum um 17,5% auf 48,86 Mio. EUR im Jahr 2021 erwarten.Die Diskontierung der zukünftigen Cashflows erfolge dabei auf Basis des Entity-Ansatzes. Die entsprechenden Kapitalkosten (WACC) hätten die Analysten der GBC AG mit 8,21% errechnet. Der daraus resultierende faire Wert je Aktie zum Ende des Geschäftsjahres 2020 entspreche als Kursziel 94,00 EUR (bisher: 93,20 EUR).