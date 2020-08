Börsenplätze EQS Group-Aktie:



Die EQS Group (ISIN: DE0005494165, WKN: 549416, Ticker-Symbol: EQS) ist ein führender internationaler Technologieanbieter für Investor Relations, Corporate Communications und Corporate Compliance. Mehrere tausend Unternehmen weltweit erfüllen mit der EQS Group komplexe nationale und internationale Publizitätspflichten, minimieren Risiken und sprechen Stakeholder gezielt an.



EQS Group ist ein digitaler Komplettanbieter: Zu den Produkten und Services gehören ein globales Newswire, ein Meldepflichtenservice, Investor Targeting und Kontaktmanagement, sowie eine Insiderlistenverwaltung. Diese sind in der cloudbasierten Plattform EQS COCKPIT gebündelt, um die Arbeitsprozesse von Investor Relations-, Kommunikations- und Compliance- Verantwortlichen zu optimieren. Darüber hinaus bietet EQS Group eine innovative Whistleblowing- und Case-Management- Software, Webseiten, digitale Berichte und Webcasts an.



Die EQS Group wurde im Jahr 2000 in München gegründet. Heute ist der Konzern mit mehr als 450 Mitarbeitern in den wichtigsten Finanzmetropolen der Welt vertreten. (19.08.2020/ac/a/nw)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - EQS Group-Aktienanalyse von GSC Research:Jens Nielsen, Aktienanalyst von GSC Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie der EQS Group (ISIN: DE0005494165, WKN: 549416, Ticker-Symbol: EQS) von 90 Euro auf 110 Euro.Die EQS Group AG habe sich in den ersten sechs Monaten des laufenden Geschäftsjahres 2020 eindrucksvoll gegen die seit März aufgezogene Corona-Krise gestemmt. Dabei seien die negativen Kriseneffekte einer geringeren IPO-Anzahl sowie kundenseitigen Projektverschiebungen und Verzögerungen bei den Verkaufsprozessen durch ein erhöhtes Nachrichtenaufkommen sowie eine verstärkte Nachfrage nach digitalen Services deutlich überkompensiert worden. Vor allem das Volumen der durchgeführten Audio- und Video-Webcasts habe sich nahezu verdoppelt.Aber auch von der vor dem Hintergrund der COVID-19-Pandemie geschaffenen Möglichkeit zur Abhaltung "virtueller Hauptversammlungen" profitiere der RegTech-Anbieter, der nach aktuellem Stand in den ersten drei Quartalen insgesamt mehr als 50 Online-Hauptversammlungen begleiten werde. Hier hätten die Münchner bereits zuvor über einen breiten Erfahrungsschatz verfügt, da sie zu ihren eigenen Aktionärstreffen schon seit acht Jahren auch ins Internet einladen würden. Und auf Basis der geänderten gesetzlichen Rahmenbedingungen habe EQS nun mit der diesjährigen Hauptversammlung am 17. Juli die deutschlandweit erste derartige Veranstaltung interaktiv unter vollständiger Ausübung aller Aktionärsrechte durchführen können.Darüber hinaus schlage sich die voranschreitende Migration der Kunden auf das neue cloudbasierte IR COCKPIT und die damit verbundene Umstellung von transaktionsbasierten auf kombinierte Pay-per-Use- und Subskriptionsmodelle ebenfalls zunehmend positiv im Zahlenwerk nieder. Der Anteil wiederkehrender Erlöse habe sich im zweiten Quartal insgesamt auf 79 Prozent und in Deutschland sogar auf 83 Prozent belaufen. Bis zum Jahresende sollten alle inländischen Kunden auf das neue IR COCKPIT umgestellt werden. Weiteres Umsatz-, Ertrags- und Cashflow-Potenzial verspreche der Launch der in der Endentwicklungsphase befindlichen Compliance-Apps Policy Manager und Approval Manager.Dabei bleibe EQS zum 30. Juni mit einer gegenüber dem Jahresultimo 2019 unveränderten Eigenkapitalquote von 52 Prozent bilanziell solide aufgestellt. Zudem hätten die Nettofinanzverbindlichkeiten im Sechsmonatszeitraum um 3 auf 10,5 Mio. Euro reduziert werden können. Neben einer Barliquidität von 2,0 Mio. Euro zum Halbjahresende habe die Ende Juli erfolgte vorzeitige Tilgung der Restkaufpreisforderung aus der Veräußerung der ARIVA.DE AG in Höhe von 2 Mio. Euro den finanziellen Spielraum der Gesellschaft erhöht. Darüber hinaus bestehe bei Bedarf die Möglichkeit zum Abruf eines COVID-19-KfW-Darlehens über ebenfalls 2 Mio. Euro.Auf dieser Basis sowie angesichts der aktuell unter Beweis gestellten Krisenresistenz des cashflow-starken Geschäftsmodells, dem Jens Nielsen, Aktienanalyst von GSC Research, als Profiteur der drei Megatrends Digitalisierung, Regulierung und Globalisierung auch mittel- und langfristig weiterhin hohes Wachstumspotenzial zubilligt, setzt er sein Kursziel für die EQS Group-Aktie erneut auf nunmehr 110 Euro herauf. Dabei stufe der Analyst das Papier allerdings auf dem derzeitigen Kursniveau, das seines Erachtens die positiven Zukunftsaussichten bereits hinlänglich einpreise, nach wie vor mit dem Rating "halten" ein. (Analyse vom 19.08.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link