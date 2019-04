Börsenplätze EQS Group-Aktie:



Kurzprofil EQS Group AG:



Die EQS Group (ISIN: DE0005494165, WKN: 549416, Ticker-Symbol: EQS) ist ein führender internationaler Technologieanbieter für Investor Relations, Corporate Communications und Corporate Compliance. Mehrere tausend Unternehmen weltweit erfüllen mit der EQS Group komplexe nationale und internationale Publizitätspflichten, minimieren Risiken und sprechen Stakeholder gezielt an.



EQS Group ist ein digitaler Komplettanbieter: Zu den Produkten und Services gehören ein globales Newswire, ein Meldepflichtenservice, Investor Targeting und Kontaktmanagement, sowie eine Insiderlistenverwaltung. Diese sind in der cloudbasierten Plattform EQS COCKPIT gebündelt, um die Arbeitsprozesse von Investor Relations-, Kommunikations- und Compliance- Verantwortlichen zu optimieren. Darüber hinaus bietet EQS Group eine innovative Whistleblowing- und Case-Management- Software, Webseiten, digitale Berichte und Webcasts an.



Die EQS Group wurde im Jahr 2000 in München gegründet. Heute ist der Konzern mit mehr als 450 Mitarbeitern in den wichtigsten Finanzmetropolen der Welt vertreten. (25.04.2019/ac/a/nw)



Augsburg (www.aktiencheck.de) - EQS Group-Aktienanalyse von der GBC AG:Matthias Greiffenberger und Cosmin Filker, Aktienanalysten der GBC AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der EQS Group (ISIN: DE0005494165, WKN: 549416, Ticker-Symbol: EQS).In 2018 hätten die Umsatzerlöse um 19,3% auf 36,21 Mio. Euro (VJ: 30,36 Mio. Euro) gesteigert werden können. Zu dem organischen Wachstum von 13,7% habe die Integrity Line 1,68 Mio. Euro beigesteuert. Insgesamt sei die Wachstumsstrategie weiter erfolgreich umgesetzt worden, insbesondere getrieben durch das Segment Compliance, welches um 48,8% auf 18,50 Mio. Euro (VJ: 12,69 Mio. Euro) angestiegen sei.Investitionsbedingt habe sich das EBITDA auf 0,30 Mio. Euro (VJ: 2,36 Mio. Euro) reduziert und im Rahmen der Guidance bzw. der Markterwartungen gelegen. Das Jahr 2018 habe den Höhepunkt der Investitionen dargestellt und zukünftig sollte es zu deutlich höheren Ergebnissen kommen. Insgesamt sollten bis 2020 rund 9 Mio. Euro investiert werden. Hiervon seien noch 3,4 Mio. Euro für die kommenden zwei Geschäftsjahre vorgesehen. Durch größtenteils cashneutrale Entwicklungen im Finanzergebnis und durch Aktivierung latenter Steuern sei final ein Konzernergebnis in Höhe von 0,81 Mio. Euro erzielt worden (VJ: -0,57 Mio. Euro). Hintergrund dieser Entwicklung seien insbesondere die Andienung einer Put-Option auf den Kauf von ARIVA-Anteilen durch die ehemaligen Eigentümer gewesen.Die EQS Vision für 2025 sei es der führende Cloudanbieter für globale Investor Relations- und Corporate Compliance-Lösungen in Europa zu sein. Somit seien ambitionierte Wachstumsziele für das In- und Ausland gesetzt. Die besten Wachstumschancen sehe das Unternehmen insbesondere in Europa, da hier einheitliche Transparenzrichtlinien entwickelt würden.Für das laufende Geschäftsjahr 2019 würden die Analysten von einem Umsatzwachstum von 14,9% auf 41,60 Mio. Euro ausgehen, sprich eher am unteren Ende der Guidance (Guidance: 41,5 bis 43,5 Mio. Euro). Der Grund, weshalb sie aktuell das untere Ende der Guidance erwarten würden, liege an der Zahl der IPOs begründet. Aktuell sei der deutsche Börsenmarkt eher verhalten und IPOs seien im Segment IR ein wichtiger Umsatztreiber für die EQS. Zudem würden sie erwarten, dass im Jahr 2019 vornehmlich die Kundenakquise im Vordergrund stehe, um eine breite Kundenbasis für den neuen Policy Manager (H2 2019) und das Cockpit 2.0 aufzubauen. Sie würden davon ausgehen, dass eine stärkere Monetisierung und entsprechende Umsatzsteigerungen insbesondere in den Jahren 2020 und 2021 zu sehen seien.Insgesamt würden die Analysten von einer sukzessiven Verbesserung der Ergebnisse ausgehen, da nun die Schlussphase der Investitionen erreicht worden sei. Parallel hierzu sollte mit der Vermarktung der neuen Produkte der Umsatz steigen und durch die hohe Skalierbarkeit des Geschäftsmodells würden sie von einer stetigen Margenverbesserung ausgehen.Vor dem Hintergrund der erfolgreichen Umsetzung der Wachstumsstrategie und des höheren Prognoseniveaus erhöhen Matthias Greiffenberger und Cosmin Filker, Aktienanalysten der GBC AG, ihr Kursziel auf 94,60 Euro (bisher: 91,70 Euro) und vergeben weiterhin das Rating "kaufen" für die EQS Group-Aktie. (Analyse vom 25.04.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link