Kurzprofil EQS Group AG:



Die EQS Group (ISIN: DE0005494165, WKN: 549416, Ticker-Symbol: EQS) ist ein führender internationaler Technologieanbieter für Investor Relations, Corporate Communications und Corporate Compliance. Mehrere tausend Unternehmen weltweit erfüllen mit der EQS Group komplexe nationale und internationale Publizitätspflichten, minimieren Risiken und sprechen Stakeholder gezielt an.



EQS Group ist ein digitaler Komplettanbieter: Zu den Produkten und Services gehören ein globales Newswire, ein Meldepflichtenservice, Investor Targeting und Kontaktmanagement, sowie eine Insiderlistenverwaltung. Diese sind in der cloudbasierten Plattform EQS COCKPIT gebündelt, um die Arbeitsprozesse von Investor Relations-, Kommunikations- und Compliance- Verantwortlichen zu optimieren. Darüber hinaus bietet EQS Group eine innovative Whistleblowing- und Case-Management- Software, Webseiten, digitale Berichte und Webcasts an.



Die EQS Group wurde im Jahr 2000 in München gegründet. Heute ist der Konzern mit mehr als 450 Mitarbeitern in den wichtigsten Finanzmetropolen der Welt vertreten. (19.08.2020/ac/a/nw)



Augsburg (www.aktiencheck.de) - EQS Group-Aktienanalyse von der GBC AG:Matthias Greiffenberger und Cosmin Filker, Aktienanalysten der GBC AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der EQS Group (ISIN: DE0005494165, WKN: 549416, Ticker-Symbol: EQS) nach Q2-Zahlen weiterhin zu kaufen.Die sehr gute operative Entwicklung im ersten Halbjahr 2020 habe das Unternehmen dazu veranlasst, die Guidance anzuheben. Die bisherige Guidance habe bei einem Umsatzwachstum von 10 bis 20% gelegen und sei nun auf 15 bis 20% erhöht worden. Analog dazu sei das EBITDA von bislang 3,50 bis 4,50 Mio. Euro auf 4,00 bis 5,00 Mio. Euro angehoben worden.Die EQS Group AG sei klar in die Profitzone zurückgekehrt und die Analysten würden davon ausgehen, dass es durch die Skalierungseffekte auch noch zu weiteren Margenausweitungen kommen werde.Insgesamt sei die EQS Group sehr gut aufgestellt und sollte durch den hohen Anteil an wiederkehrenden Umsatzerlösen und der hohen Skalierbarkeit des Geschäftsmodells deutliche Gewinnsteigerungen erzielen. Auf der Hauptversammlung am 17.07.2020 sei zudem ein Aktiensplit von 1:5 beschlossen worden, welcher die Aktie möglicherweise noch handelbarer mache.