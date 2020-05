Xetra-Aktienkurs EQS Group-Aktie:

Kurzprofil EQS Group AG:



Die EQS Group (ISIN: DE0005494165, WKN: 549416, Ticker-Symbol: EQS) ist ein führender internationaler Technologieanbieter für Investor Relations, Corporate Communications und Corporate Compliance. Mehrere tausend Unternehmen weltweit erfüllen mit der EQS Group komplexe nationale und internationale Publizitätspflichten, minimieren Risiken und sprechen Stakeholder gezielt an.



EQS Group ist ein digitaler Komplettanbieter: Zu den Produkten und Services gehören ein globales Newswire, ein Meldepflichtenservice, Investor Targeting und Kontaktmanagement, sowie eine Insiderlistenverwaltung. Diese sind in der cloudbasierten Plattform EQS COCKPIT gebündelt, um die Arbeitsprozesse von Investor Relations-, Kommunikations- und Compliance- Verantwortlichen zu optimieren. Darüber hinaus bietet EQS Group eine innovative Whistleblowing- und Case-Management- Software, Webseiten, digitale Berichte und Webcasts an.



Die EQS Group wurde im Jahr 2000 in München gegründet. Heute ist der Konzern mit mehr als 450 Mitarbeitern in den wichtigsten Finanzmetropolen der Welt vertreten. (19.05.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - EQS Group-Aktienanalyse von GSC Research:Jens Nielsen und Alexander Langhorst, Aktienanalysten von GSC Research, erhöhen in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Kursziel für die Aktie der EQS Group (ISIN: DE0005494165, WKN: 549416, Ticker-Symbol: EQS).Die EQS Group AG sei trotz der im ersten Quartal 2020 aufgezogenen Corona-Krise sehr gut in das aktuelle Geschäftsjahr gestartet. Dabei hätten sich sogar in den Bereichen Meldungen und Webcasts deutlich positive Effekte infolge der COVID-19-Pandemie ergeben. Zudem sollte die Gesellschaft ab dem laufenden zweiten Quartal auch nennenswert von der vom Gesetzgeber ermöglichten Durchführung "virtueller Hauptversammlungen" profitieren können.Darüber hinaus seien aus der bis zum Jahresende geplanten Migration sämtlicher inländischer Kunden auf das neue COCKPIT und der damit verbundenen Umstellung von transaktionsbasierten auf kombinierte Pay-per-Use- und Subskriptionsmodelle zusätzlich sukzessive nachhaltig steigende Erlöse zur erwarten. In diesem Rahmen dürfte sich der Anteil der wiederkehrenden und damit gut skalierbaren Umsätze von aktuell 74 Prozent ebenfalls erhöhen. Auch der für 2020 vorgesehene internationale Launch der neuen Module Policy Manager und Approval Manager sollte sich positiv auswirken.Gleichzeitig werde inzwischen die vollzogene Wende in der Ertragsentwicklung immer deutlicher sichtbar, bereits seit vier Quartalen in Folge würden sich die Aufwendungen unterproportional zu den Erlösen entwickeln. Im Rahmen des zum Ende dieses Jahres geplanten sukzessiven Auslaufens der Investitionsoffensive "EQS Cloud 2020" solle sich diese Tendenz auch weiterhin nachhaltig fortsetzen.Auf Basis unserer angehobenen Schätzungen und angesichts des auch mittel- bis langfristig bestehenden hohen Wachstumspotenzials setzen Jens Nielsen und Alexander Langhorst, Aktienanalysten von GSC Research, daher ihr Kursziel für die EQS-Aktie von 76,00 auf 90,00 Euro herauf, behalten jedoch auf dem aktuell erreichten Kursniveau ihre "halten"-Einstufung bei. (Analyse vom 19.05.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze EQS Group-Aktie: