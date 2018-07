Xetra-Aktienkurs EQS Group-Aktie:

80,00 EUR +5,26% (04.07.2018, 13:06)



ISIN EQS Group-Aktie:

DE0005494165



WKN EQS Group-Aktie:

549416



Ticker-Symbol EQS Group-Aktie:

EQS



Kurzprofil EQS Group AG:



Die EQS Group (ISIN: DE0005494165, WKN: 549416, Ticker-Symbol: EQS) ist mit über 7.000 Kunden ein führender Anbieter für Online-Unternehmenskommunikation im deutschsprachigen Raum.



In den Bereichen Investor Relations und Corporate Communications nutzen Unternehmen aus Europa, Asien und Nordamerika unsere Kommunikationslösungen aus einer Hand. Neben den Services zur Erfüllung gesetzlicher Pflichten verbreitet die EQS Group Unternehmensmitteilungen, konzipiert und realisiert anspruchsvolle Konzernwebseiten und Apps, führt Audio- und Video-Übertragungen von Finanzevents durch und erstellt Online-Finanz- und Nachhaltigkeitsberichte.



Die 100%-ige Tochtergesellschaft Deutsche Gesellschaft für Ad-hoc-Publizität mbH (DGAP) ist die Institution zur Erfüllung gesetzlich vorgeschriebener Einreichungs- und Veröffentlichungspflichten und seit der Gründung im Jahr 1996 Marktführer.



Darüber hinaus ist die EQS Group durch die Tochtergesellschaft EQS Financial Markets & Media GmbH (100%) und durch die strategische Beteiligung ARIVA.DE AG (25,44%) in den Bereichen B2C Investor Relations, Finanzmarketing und -Datenlieferung sowie Entwicklung von Finanzportalen aktiv.



Die EQS Group hat ihren Hauptsitz in München sowie weitere inländische Standorte in Hamburg und Kiel. Im Rahmen der internationalen Wachstumsstrategie sind Tochtergesellschaften in Zürich, Moskau und Hongkong aktiv. Die gesamte Unternehmensgruppe beschäftigt derzeit 165 Mitarbeiter. (04.07.2018/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Augsburg (www.aktiencheck.de) - EQS Group-Aktienanalyse von Aktienanalyst Matthias Greiffenberger von der GBC AG:Matthias Greiffenberger, Aktienanalyst der GBC AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie der EQS Group (ISIN: DE0005494165, WKN: 549416, Ticker-Symbol: EQS).Die EQS Group AG (EQS) habe seit dem Strategiewandel signifikante Kursgewinne erzielen können. So habe das Unternehmen Anfang 2016 bei rund 30 EUR je Aktie gestanden und werde gegenwärtig auf Xetra zu ca. 78 EUR gehandelt. Auch Greiffenberger sehe die Entwicklung äußerst positiv und auf Basis seines DCF-Modells ergebe sich auf Basis 2019 ein fairer Wert in Höhe von 92,50 EUR je Aktie. Somit vergebe er das Rating "kaufen".Hintergrund dieser Entwicklung sei ein strategischer Wandel mit deutlichen Wachstumsinvestitionen und einer Expansion in das Geschäftsfeld Compliance. So solle neben dem Bereich IR auch der Bereich Governance, Risk & Compliance (GRC) erschlossen werden. Im Vergleich zum IR-Markt sei der GRC-Markt rund 5 Mal so groß und wachse mit 12,7% pro Jahr deutlich dynamischer als der IR-Markt. Der Analyst gehe davon aus, dass es sich bei den geplanten Investitionen um eine temporäre Ergebnisbelastung handle, welche es dem Unternehmen jedoch langfristig ermöglichen werde, deutlich höhere Umsatz- und Ergebnisniveaus zu erreichen. Entsprechend prognostiziere der Analyst, dass in 2018 ein EBITDA in Höhe von 1,73 Mio. EUR erzielt werde bei einer EBITDA-Marge von 4,7%.Auch 2019 sollte noch durch Investitionen geprägt sein und das Unternehmen sollte schätzungsweise 1,93 Mio. EUR EBITDA bei einer 4,4%igen EBITDA-Marge erzielen. Nach Erachten des Analysten könnten in 2020 die Investitionen rückläufig sein und bereits eine deutliche EBITDA-Verbesserung auf 5,37 Mio. EUR bei einer 10,4% EBITDA-Marge erzielt werden.Matthias Greiffenberger, Aktienanalyst der GBC AG, bewertet die EQS Group-Aktie mit dem Rating "kaufen". Das Kursziel laute 92,50 EUR. (Analyse vom 04.07.2018)Börsenplätze EQS Group-Aktie:Tradegate-Aktienkurs EQS Group-Aktie:80,00 EUR +5,26% (04.07.2018, 10:47)