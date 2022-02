Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil ENI SpA:



ENI (Ente Nazionale Idrocarburi) (ISIN: IT0003132476, WKN: 897791, Ticker-Symbol: ENI) ist einer der weltweiten Marktführer in der Öl- und Gasindustrie. Zu den Geschäftsfeldern von ENI zählen die Erkundung und Erschließung von Erdöl-und Erdgaslagerstätten und die Gewinnung der Rohstoffe, ferner Versorgung, Handel und Transport von Erdgas, Flüssigerdgas (LNG), Strom und Kraftstoffen. In Raffinerien und chemischen Anlagen verarbeitet ENI Rohöl und andere ölbasierte Einsatzstoffe zur Herstellung von Kraftstoffen, Schmierstoffen und chemischen Produkten, die an Großhändler geliefert, beziehungsweise über das Tankstellennetz oder Vertriebspartner abgesetzt werden. (04.02.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ENI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von ENI SpA (ISIN: IT0003132476, WKN: 897791, Ticker-Symbol: ENI) unter die Lupe.Var Energis Börsengang nehme Formen an. Am Freitag habe der Mutterkonzern ENI mitgeteilt, dass das Unternehmen beim Gang an die Euronext eine hohe zweistellige Milliardenbewertung anstrebe.Mit bis zu 79 Mrd. Norwegisch Kronen (NOK) (umgerechnet 9,1 Mrd. US-Dollar) solle Var Energi beim IPO bewertet werden. Reuters habe bei der Bekanntgabe der IPO-Pläne vergangene Woche über eine Bewertung von zehn bis 15 Mrd. US-Dollar berichtet.Auf dem niedrigeren Niveau wäre Var Energi Norwegens drittgrößter Börsengang. Lediglich das Lagerroboterunternehmen AutoStore im vergangenen Oktober und Equinor, damals noch Statoil, im Jahr 2001 seien größer gewesen.Außerdem habe der Öl- und Gasproduzent am Freitag seine für 2022 geplante Dividende von 700 Mio. US-Dollar auf mindestens 800 Mio. erhöht. Statt der vorgesehenen 200 Mio. US-Dollar sollten nun in Q1 225 Mio. ausgeschüttet werden.Anlegern aus Deutschland stehe der Var Energi-Börsengang nicht offen. DER AKTIONÄR bleibt daher im Öl- und Gassektor bei seinen bestehenden Empfehlungen wie BP und Royal Dutch Shell, so Benjamin Heimlich. (Analyse vom 04.02.2022)