Xetra-Aktienkurs ENI-Aktie:

14,25 EUR -5,00% (23.11.2018, 11:28)



Tradegate-Aktienkurs ENI-Aktie:

14,15 EUR -1,74% (23.11.2018, 12:16)



ISIN ENI-Aktie:

IT0003132476



WKN ENI-Aktie:

897791



Ticker-Symbol ENI-Aktie:

ENI



Nasdaq OTC-Ticker-Symbol ENI-Aktie:

EIPAF



Kurzprofil ENI:



ENI (ISIN: IT0003132476, WKN: 897791, Ticker-Symbol: ENI, Nasdaq OTC-Symbol: EIPAF) ist ein integriertes Energieunternehmen. Mit seinen 78.000 Mitarbeitern ist es in 90 Ländern aktiv und betreibt die Exploration, die Produktion, im Transport, die Raffination und die Vermarktung von Öl und Gas und ist im Bereich Petrochemie und im Aufbau und Betrieb von Ölfeldern tätig. (23.11.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - ENI-Aktienanalyse von Aktienanalyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die ENI-Aktie (ISIN: IT0003132476, WKN: 897791, Ticker-Symbol: ENI, Nasdaq OTC-Symbol: EIPAF).Das bereinigte Zahlenwerk für Q3 habe deutlich (u.a. steuerbedingt) die Analysten-Prognosen und den Marktkonsens übertroffen. Der freie Cashflow sei deutlich positiv gewesen und das Gearing habe sich im Quartalsverlauf (per 30.08.2018: 18%) verbessert. Das Ziel für die Öl- und Gasproduktion 2018 sei gesenkt worden. Auf Basis des aktuellen Ölpreisniveaus (Brent: 63 USD je Barrel) sei der Konzern deutlich cash-positiv (Ziel für 2018: organischer freier Cashflow decke die Dividende bei Ölpreis von 55 USD je Barrel).Auf dem aktuellen Verschuldungs-(Gearing-Ziel: 20% bis 25%) und Ölpreisniveau würden Aktienrückkäufe immer wahrscheinlicher. Der Ölpreis sei in den letzten Wochen deutlich unter Druck geraten (u.a. gesteigerte Produktion (OPEC, USA), acht US-Sanktionsausnahmen von den Iran-Ölimporten, gedämpfte globale Wachstumsperspektiven).Der Analyst erwarte, dass die OPEC (Meeting am 06.12.) gegensteuern werde. Seine Prognosen habe er angepasst (u.a. bereinigtes EPS 2018e: 1,26 (alt: 0,94) Euro; berichtetes EPS 2018e: 1,42 (alt: 1,07) Euro; bereinigtes/berichtetes EPS 2019e: 1,35 (alt: 1,08) Euro).Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze ENI-Aktie: